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立委、家長檢視小學課本 確認無不當性平教育

立委與家長共赴教育部，檢視小學教科書內容，確定沒有不妥當的性別平等教育。（記者吳柏軒攝）

立委與家長共赴教育部，檢視小學教科書內容，確定沒有不妥當的性別平等教育。（記者吳柏軒攝）

2019-11-19 12:06:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕「破除假消息、家長挺教育！」立法委員蘇巧慧、李麗芬與家長今赴教育部，檢視現行小學課本，查無不妥的性平教育內容，但憂心民粹反智，恐讓老師不敢實施正常性平教學；教育部表示，會協助教師增能成長。

立委與關心小學性平教育的家長等，今上午到教育部大廳，參觀教育部設置的教材展，一同檢查小學課本到底有沒有亂教性教育，立委蘇巧慧指出，這是為了要讓阿公阿嬤放心，看過一輪下來，課本真的沒有問題，教材都是正常的認識身體等內容，僅小6下學期出現「異性的吸引」等語，並無不妥。

立委李麗芬也說，自己孩子小學4年級，都會開始注意身體，對話過程中，孩子也自己知道自己「長大了沒有」，甚至脫口說出自己還不會「夢遺」所以還沒長大，自己也會傳遞正確的性教育觀念，學校教材也應提供相關協助。

育有小四學生的家長尉遲秀也說，檢視課本後，性教育內容沒有太大問題，大多都是認識身體，但自己孩子就曾回家講過孩童間私傳的黑話，暗指性交，可見孩子接觸性的機會眾多，包含網路、安親班同儕或其他管道等等，然而社會上過度製造性平教育的謠言恐慌，導致校園內相關教學不正常，第一線教師受到校長指示，不敢教，這種民粹反智，反而對性教育產生壓抑、寒蟬效應，反而更加不妥。

教育部國教署長彭富源說，會正向推動性平教育，並提供教育現場相關教學事例，也讓教師能夠從中深度衍伸，或推動教師社群共備來一起成長。對外界的謠言與質疑，也是透過這次教育書展把內容都攤開在陽光下，讓各界來檢視，課本內真的沒有不適當的性平教育。

立委蘇巧慧、李麗芬等人也在現場共同發起「破除假消息、家長挺教育！」的活動，邀家長回家翻閱自己孩子的課本，確定沒有不妥當的性平教育內容後，拍照上網傳到臉書，一起來替性平教育闢謠。

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