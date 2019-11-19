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柳清松達摩畫展 達摩頭像融入台灣島

結合達摩和台灣意象的「不倒台灣」。（記者陳心瑜攝）

結合達摩和台灣意象的「不倒台灣」。（記者陳心瑜攝）

2019-11-19 11:08:52

〔記者陳心瑜／新北報導〕有「愛心畫家」稱號的82歲畫家柳清松，多年來無償教導身障者作畫，更創作無數水墨、水彩到油畫作品，以達摩為主題多達3千幅，「柳清松達摩畫展」即日起在三重區社教館展出。其中首度亮相的「達摩禪宗傳世一葦渡江造中原」共有1080尊達摩像；另一幅「不倒台灣」以達摩頭像融入台灣地圖，象徵祖師護持台灣，展期至12月1日止。

柳清松回憶，作畫生涯之初不順遂，他曾彩繪棺木、畫廣告為業，有次看到清朝繪師郎世寧的「百駿圖」，深受感動，臨摹送給當時的總統蔣中正祝壽，因此聲名大噪，由政府安排送至台北藝專（台灣藝術大學）美術科就讀，更受畫家楊三郎、李石樵及李梅樹指導，赴法國巴黎深造返台後，成為職業畫家。

柳清松表示，達摩祖師於南北朝一葦渡江來東土，開啟禪宗盛世，所謂「一花開五葉，結果自然成」，作畫時，感覺彷彿達摩藉著他的肉體和畫筆，呈現祖師行住坐臥、喜怒哀樂、慈悲喜捨等不同面像，因此即使達摩超過3千幅，沒有一幅是相同的面貌。

柳清松說，他最要好的小學同學不良於行，每天就由他揹著上下學，這段緣份也讓他與身障者結下不解之緣，1978年起在三重仁厚街開設博愛身障油畫訓練班，教導口足繪畫技巧。

柳清松表示，他也將義賣數幅展覽畫作，所得全數捐給新北市好日子愛心大平台，一如他照顧身障者的初衷。

柳清松在社教館展出達摩畫作120幅。（記者陳心瑜攝）

柳清松在社教館展出達摩畫作120幅。（記者陳心瑜攝）

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