高鐵贈票苗栗偏鄉小校 泰雅學童動人美聲回饋溫情

高鐵苗栗站今贈票給象鼻國小50張車票，讓原鄉孩子開心出遊。（記者鄭名翔攝）

2019-11-19 10:16:17

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣泰安鄉象鼻國小位處偏鄉，許多原住民孩子光上學路程要走上1.5小時，平常更鮮少有機會離開家鄉出遊，甚至有學童從未看過大海，高鐵苗栗站獲悉後，首度捐贈象鼻國小50張苗栗至高雄往返車票，今早泰雅族孩童們以天籟嗓音回饋高鐵溫情，美聲迴盪高鐵大廳吸引許多遊客駐足，孩子們也帶著興奮心情迎接難得旅程。

象鼻國小為山區原鄉小校，全校學生僅39人，皆為泰雅族人，但許多孩子來自單親家庭、經濟清寒，光是上學路途就極為遙遠，而搭車到都市也至少要近2小時車程，交通不便限制孩子成長學習視野，儘管生在海島國家的台灣，但許多學童只能從書本上想像大海的模樣。

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台灣高鐵每季皆會愛心贈票給弱勢族群，高鐵苗栗站得知象鼻國小處境後，熱心贈與50張苗栗至高雄往返車票，讓全校師生得以透過快速舒適的交通工具，享受難得校外教學；苗栗站長陳欣宜表示，高鐵秉持企業社會責任關懷弱勢學童，祝福他們能有趟難忘旅程。

今早贈票儀式上，泰雅族孩童們穿上傳統服飾，用高亢清亮的天籟美聲唱出動人原民歌謠，曲聲飄盪高鐵站大廳，讓許多遊客也駐足欣賞並錄下這珍貴演出；而孩子們也在眾人祝福下踏上高鐵，走訪高雄駁二藝術特區、搭乘旗津渡輪，興奮迎接許多的人生初體驗。

泰雅族學童以優美嗓音回饋高鐵的溫情，準備迎接難得旅程。（記者鄭名翔攝）

小朋友的美聲繚繞，吸引許多遊客駐足欣賞、拍照。（記者鄭名翔攝）

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