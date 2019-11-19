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雲林縣高麗菜啟動耕鋤？縣府稱未獲通知、農委會否認

高麗菜啟動耕鋤，國民黨縣議員李明哲等人信誓旦旦表示掌握證據。（記者詹士弘翻攝）

高麗菜啟動耕鋤，國民黨縣議員李明哲等人信誓旦旦表示掌握證據。（記者詹士弘翻攝）

2019-11-19 10:22:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕今年高麗菜出現超種危機，農委會在年中發出「紫燈」示警，坊間也傳出政府啟動耕鋤作業。雲林縣議會議員今天在議會信誓旦旦指出，雲林縣麥寮、大埤等地都傳出有耕鋤補助事實，但為何縣府未接獲通知？雲林縣長張麗善表示，她也有耳聞，但農委會矢口否認。

縣議員李明哲表示，就他掌握的資訊顯示，雲林縣大埤、東勢、麥寮、西螺等地都有高麗菜耕鋤補助案傳出，但奇怪的是，這些耕鋤案都是透過中間農委人或合作場社進行個案處理，而且聽說在11月10日已經截止。

「有關係就沒關係？」李明哲說，他們不反對耕鋤高麗菜，但反對的是不公開透明，為什麼一樣是政府預算，卻不通知縣府處理？如果以後花生、蒜頭有超產需要耕鋤卻未受公平對待，屆時如何對農民交代？他要求農業處徹查清楚，否則不善罷干休。

縣議員林建鴻也表示，他不反對超產農作物耕鋤，但不能黑箱作業，就他所知，麥寮參與耕鋤的高麗菜農很多，而且拿到的補助居然不一樣，從6千元到9千元都有，中央不能睜眼說瞎話，並要求農業處要查清楚。

農業處長魏勝德表示，已下鄉進行調查，但有回報到合作場社都說沒有，但有些合作場社並未回應，無法知道全部狀況。耕鋤補助的相關資源都在中央，但農糧署沒有發公文。

縣長張麗善表示，針對高麗菜耕鋤資訊她也有聽過，也有高麗菜農向地方農會陳情耕鋤，但無法尋求到正常管道，她也一再向農委會訽問高麗菜是否啟動耕鋤，但農委會矢口否認，惟坊間眾說紛紜，透露出珠絲馬跡。

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