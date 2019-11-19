中部以北低溫僅16度 北台灣4縣市大雨特報！

今天是這波東北季風影響下最冷的時候，清晨、深夜中部以北及東北部地區低溫約16至18度。（資料照）

2019-11-19 06:58:41

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較持續，南部地區雲多偶飄雨，中部地區則為多雲天氣。中央氣象局於今日凌晨3點35分針對北台灣及東北部發布大雨特報，示警範圍包括基隆市、台北市山區、新北市山區及北海岸、宜蘭縣。

溫度方面，今日是這波東北季風影響之下最冷的時候，清晨、深夜中部以北及東北部地區低溫約16至18度，沿海、空曠地區可能更低，南部及花東低溫則在18至21度間，白天北台灣高溫僅20至23度，花東高溫約24、25度，中南部地區則在26至28度之間。

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空氣品質部分，今日午後境外污染影響可望逐漸減緩，中部以北地區空氣品質將轉為普通等級，中南部地區受地形因素限制，大氣擴散條件不佳，空氣品質可能達橘色提醒等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部近山區域短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週三（20日）東北季風影響，北部、東半部地區有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較持續，南部雲多偶爾也有飄雨機率，中部為多雲天氣；氣溫方面，北台灣整天偏涼，其他地區早晚也偏涼，中南部日夜溫差大。

週四至下週日（21日至24日）東北季風減弱，漸轉偏東風，氣溫緩步回升，不過水氣仍多，北部、東半部地區及中南部山區有小範圍短暫雨，東北部地區降雨時間較長，中南部平地為多雲偶見陽光的天氣。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 20 18 ~ 26 20 ~ 27 18 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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