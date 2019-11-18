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今鋒面通過越晚越冷 北台明有雨整天偏涼

入夜之後至明天（19日）清晨氣溫將降至更低，中部以北及東北部低溫約16至18度。（資料照）

入夜之後至明天（19日）清晨氣溫將降至更低，中部以北及東北部低溫約16至18度。（資料照）

2019-11-18 06:49:32

〔即時新聞／綜合報導〕今日隨著鋒面通過、東北季風增強，加上海鷗颱風持續供應水氣，大氣環境不穩定，北部、東半部地區及恆春半島有斷斷續續降雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生可能，中南部地區雲量也會轉多。

今日氣溫方面，白天北台灣高溫約24至26度，與昨日白天相比降溫明顯，中南部地區及花東仍可達28至30度，入夜之後至明天（19日）清晨氣溫將降至更低，中部以北及東北部低溫約16至18度，沿海空曠地區可能更低，南部及花東低溫則在19至21度，愈晚愈有涼意。此外，中南部地區的日夜溫差也仍然偏大，請根據氣溫變化適時調整衣物。

空氣品質部分，因鋒面通過及東北季風增強，受東北季風挾帶境外污染物影響，午後全台污染物濃度會逐漸上升，影響程度需視降雨強度及上游污染物累積情形而定。雲嘉南沿海地區午後風速增強，須留意地表揚塵影響空氣品質；花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週二、週三（19日、20日）受到東北季風影響，北部、東半部地區有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較持續，南部雲多偶爾也有飄雨的機率，中部為多雲天氣。氣溫方面，北台灣整天偏涼，尤其週二北台灣即使高溫也只有20至22度間，其他地區早晚也偏涼，中南部日夜溫差大。

週四至下週日（21日至24日）東北季風減弱，氣溫逐漸回升，不過水氣仍多，北部、東半部地區及中南部山區有小範圍短暫雨，東北部地區降雨時間較長，中南部平地為多雲偶見陽光的天氣。

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今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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