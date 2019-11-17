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東北季風增強！ 週一北東注意降雨 多地出現近11級強陣風

東北季風18日增強，加上鋒面通過以及颱風「海鷗」供應水氣，各地天氣不穩定。（資料照）

東北季風18日增強，加上鋒面通過以及颱風「海鷗」供應水氣，各地天氣不穩定。（資料照）

2019-11-17 23:02:52

〔即時新聞／綜合報導〕明（18）日東北季風增強，加上鋒面通過以及颱風「海鷗」供應水氣，各地天氣不穩定。清晨低溫到17度，白天北部高溫達27度，中南部高溫可達30度，各地日夜溫差大，民眾仍須注意氣溫變化並調整衣物。

中央氣象局預報，明天東北季風持續影響，加上鋒面影響以及颱風「海鷗」供應水氣，台灣北東、恆春半島有斷續降雨，基隆及宜蘭地區則會持續降雨，也有局部大雨發生的機率，中南部雲量也會增多。而臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將可能出現9到11級強陣風，台灣各地沿海風浪也偏大，海邊活動、海上作業都須注意安全。

「天氣風險公司」指出，下週東北季風增強，天氣型態將會明顯轉變，與前幾天晴朗乾燥的天氣型態差異很大，週一北東有機會轉為陰陣雨的天氣，氣溫方面也會開始下降，最低點會在週二出現；而這波東北風對中南部影響則不大。

溫度方面，明天各地清晨偏涼，約為17至21度，北部白天高溫可以來到24到26度；中南部以及花東地區則約28到30度，入夜到19日後清晨氣溫還會下探，中南部日夜溫差仍大，一早出門可以帶件外套，也必須時常留意氣溫變化調整衣物，避免感冒。

紫外線方面，明天基隆市為綠色「低量級」，雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台東縣以及澎湖地區為橘色「高量級」，其他地區皆為黃色「中量級」。

空品方面，明天受鋒面通過以及東北季風挾帶境外污染物影響，午後全台污染物濃度會逐漸上升，雲嘉南沿海地區午後風速增強，須留意地表揚塵影響空氣品質。花東地區為「良好」等級；宜蘭、澎湖、為「普通」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南地區、高屏地區、馬祖以及金門地區則為「橘色提醒」等級。

中央氣象局指出，輕颱「海鷗」晚間8點中心位置位於北緯16.6度，東經124度，以每小時12公里速度朝西北進行。輕颱「風神」晚間8點中心位置則位於北緯26.7度，東經156.3度，以每小時21公里速度朝東南東進行，雙颱對台灣都不會造成直接影響。

溫度方面，明天各地清晨偏涼，約為17至21度，北部白天高溫可以來到24到26度；中南部以及花東地區則約28到30度。（擷取自中央氣象局）

溫度方面，明天各地清晨偏涼，約為17至21度，北部白天高溫可以來到24到26度；中南部以及花東地區則約28到30度。（擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天基隆市為綠色「低量級」，雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台東縣以及澎湖地區為橘色「高量級」，其他地區皆為黃色「中量級」。（擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天基隆市為綠色「低量級」，雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台東縣以及澎湖地區為橘色「高量級」，其他地區皆為黃色「中量級」。（擷取自中央氣象局）

空品方面，花東地區為「良好」等級；宜蘭、澎湖、為「普通」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南地區、高屏地區、馬祖以及金門地區則為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

空品方面，花東地區為「良好」等級；宜蘭、澎湖、為「普通」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南地區、高屏地區、馬祖以及金門地區則為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

中央氣象局指出，輕颱「海鷗」朝西北進行，輕颱「風神」朝東南東進行，雙颱對台灣都不會造成直接影響。（擷取自中央氣象局）

中央氣象局指出，輕颱「海鷗」朝西北進行，輕颱「風神」朝東南東進行，雙颱對台灣都不會造成直接影響。（擷取自中央氣象局）

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