明變天北部轉濕冷 吳德榮：白天氣溫降至20度

氣象局副局長鄭明典今上午也在臉書發文提醒，隨著周邊雲量增加，北方天氣系統接近中，天氣快變了！（圖擷自鄭明典臉書）

2019-11-17 08:54:33

〔即時新聞／綜合報導〕中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，受東北季風及南海引進的中層水氣等因素影響，明天起降雨漸趨明顯，北台灣氣溫也將遽降，白天氣溫將首度降至20度左右，其他地區白天氣溫亦下降、轉涼，預估週三至週五冷空氣才會減弱、氣溫緩升。

吳德榮今日在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日清晨輻射冷卻效應明顯，各地氣溫仍偏低，其中大台北平地最低溫大約在15、16度左右，桃園大溪區則是14.2度，中南部及東半部空曠地區的低溫亦大約在13至16度。

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吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，明日至週五（18至22日）受東北季風影響，北部、東半部迎風面，因地形抬升作用而產生雲雨，加上南海引進的中層水氣，降雨漸趨明顯，且明後天北台灣氣溫將遽降，白天氣溫將首度降至20度左右，日夜溫差小、整天濕冷，其他地區因雲多，白天氣溫亦下降、轉涼，到週三至週五隨著冷空氣減弱、氣溫緩升，週六東半部有局部雨，西半部山區也仍有零星降雨的機率。

氣象局副局長鄭明典今上午也在臉書發文提醒，隨著周邊雲量增加，北方天氣系統接近中，天氣快變了！

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