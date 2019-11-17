天氣型態將明顯轉變！ 1張圖秒懂下週氣溫、降雨變化

氣象局也指出「秋老虎已經休假」，氣溫將明顯下降，提醒民眾外出記得注意保暖以及準備雨具。（資料照）

2019-11-17 23:59:36

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，由於東北季風持續影響，台灣北東、恆春半島、基隆及宜蘭都有降雨機會，氣象局也製圖讓民眾能夠更好理解下週的氣溫以及降雨型態的變化，指出「秋老虎已經休假」，提醒民眾外出記得注意保暖以及準備雨具。

「天氣風險公司」指出，下週東北季風增強，天氣型態將會明顯轉變，而臉書粉專「報天氣-中央氣象局」也製圖解釋下週氣溫以及降雨型態的變化。

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週一北台灣白天高溫和17日相比約有7、8度的落差，氣溫如溜滑梯般下降，陰雨的天氣狀況下，白天最高溫只有21到24度，中南部地區晚間因冷空氣南下，也能感受氣溫的降低；到了週二、週三由於東北季風的影響，北台灣仍維持陰涼，各地也出現涼意，中部以北以及宜花地區低溫約17、18度，南部及東南部約19、20度，週四則會稍微回溫，但幅度不大。

降雨部分，週一台灣北東、恆春半島、基隆及宜蘭都有降雨機會，基隆北海岸降雨較持續，也要留意較大雨勢，花東地區雲量增多，會發生局部短暫雨；週二、週三東北季風持續影響，加上南方熱帶系統（海鷗颱風）的水氣順著中層大氣流場北上，中南部地區雲量也稍為增加，南部地區將有可能出現零星雨；週四東北季風則稍稍減弱，氣溫會稍微回升但幅度不大。

「報天氣-中央氣象局」臉書全文

「天氣風險公司」指出，下週東北季風增強，天氣型態將會明顯轉變，而中央氣象局也製圖解釋下週氣溫以及降雨型態的變化。（圖片擷取自「報天氣-中央氣象局」）

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