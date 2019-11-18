暌違多年再度大爆發 水母湖底首次秋天就在湖底「開花」

水母大爆發，湖底像開出爛燦花朵。（記者洪臣宏攝）

2019-11-18 19:44:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區海洋濕地公園水母湖大爆發，林園區紅樹林學會總幹事蘇文華指出，自4年前廢水汙染事件後，倒立水母終於又破萬隻，特別的是，這是首次在秋天就破萬，預計入冬後數量會飆升，在農曆春節前後達到最高峰。

今年暑假期間，水母湖連隻倒立水母都觀察不到，加上暖冬預測，當地保育人士一度擔心水母寥寥可數，9月間盼到新生水母優游身影，數量卻相當稀少，沒想到11月間水母在潟湖大爆發，短短時間就衝破萬隻。

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蘇文華指出，水母體積目前最大的有直徑7、8公分，最小的約指甲大小，幾乎全部咖啡色，活動力非常旺盛。碰上剛毛蟲繁殖期，湖面浮出大量透明氣球狀卵囊，部分外地遊客被電視上海洋透明水母畫面混淆，將剛毛蟲卵囊誤以為是倒立水母。

自2014年濕地公園啟用，倒立水母就出現在潟湖，成為全國唯一水母湖，數量曾達萬隻，3、4年前遭不肖人士傾倒工業廢水，水母一夕消失，後來數量最多也只有千隻，地方政府與保育人士仍努力打造棲地，期待重返巔峰。

蘇文華指出，往年只有一次破萬隻的紀錄，時間點就在歷年高峰期、農曆春節過後，這次秋天在11月中旬就破紀錄，而天氣愈冷愈適合倒立水母生存，相信數量還會持續飆升，到明年5月前都是觀賞期。

至於水母大爆發原因，蘇文華研判，之前因濕地路拓寬工程進行，濕地水質經常呈現混濁，不利水母生長，工程年初完工後，潟湖水質終年保持清澈，為海洋生物打造了友善棲地。

潟湖滿布倒立水母，像是湖中花朵盛開。（記者洪臣宏攝）

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