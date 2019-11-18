落實大林蒲遷村承諾 賴瑞隆要求經濟部、高市府儘速簽約

賴瑞隆呼籲高市府加速與經濟部溝通，儘速比照往年簽訂委託書，落實推動大林蒲遷村。（資料照，記者蔡清華攝）

2019-11-18 19:58:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委賴瑞隆今天質詢經濟部長沈榮津，有關10月8日行政院核定大林蒲遷村案後的執行進度，對於108年度只剩1個半月時間，高雄市政府遲遲未簽訂108年與經濟部委託協議書，恐影響遷村進度，賴瑞隆呼籲高市府加速與經濟部溝通，儘速比照往年簽訂委託書，落實推動大林蒲遷村。

賴瑞隆表示，大林蒲遷村需要地方政府與中央密切合作，才能在兼顧居民權益下推動，過去高市府相當積極向中央政府表達地方需求，與中央充分合作，每年與經濟部簽訂遷村委託協議書，106年簽訂「土地及地上物調查」等項目，107年簽訂「遷村意願及地方民意調查、地方文史調查、安置地公共設施規劃、安置住宅規劃及其他先期調查事宜」等，中央連年編列預算，未執行完畢者配合保留預算下年繼續執行。

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賴瑞隆指出，今年在他全力協調下，中央單位從工業局，到經濟部，到行政院跨部會為求遷村計畫周圓的情況下密集開會協商，行政院長蘇貞昌10月8日在他進行施政總質詢中，親口宣布計畫已核定，行政院核定包含在1045億元經費計畫下的大林蒲遷村案，規劃出589億元專用於居民的安置費用，預定於2023年完成整體安置作業。

賴瑞隆說，高雄市長韓國瑜4月23日去夜宿大林蒲要求經濟部加速審議遷村計畫，5月21日更在議會答詢時抗議中央在遷村案「卡韓」，表示要去大林蒲現場開直播，經濟部則說明4月25日工業局發函高雄市府，希望修正工作期程及預算分配表，5月1日邀集高市府召開財務規劃及中長程計畫內容會議，請高雄市府於5月8日前提供相關說明資料，5月15日高雄市府則將相關資料送至經濟部。經濟部表示，與高市府雙方溝通良好，沒有「卡韓」，更沒有「卡高雄」的事情。

他認為，如今蘇貞昌在10月8日核定1045億元，遷村案中央地方應加速來推動，高市府後續分工工作包括盡速與經濟部完成2019年契約簽約工作、地價及地上物查估、全面性普查或訪問居民意願、完整運作專案推動辦公室、與居民協議購大林蒲土地、擬具徵收計畫、安置地區都市計畫變更等相關工作需要盡速著手進行。

他強調，與經濟部簽訂2019年委託協議書為最首要工作，高市府於10月18日與工業局協商委託協議書內容後，11月15日即未再出席工業局召開的後續會議，讓各界紛紛擔憂市府的態度。

他要求經濟部長沈榮津儘速與高雄副市長李四川溝通，中央地方政府通力合作，優先考量沿海六里鄉親最大權益。

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