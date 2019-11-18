「造橋好客綠廊道」新景點 各色花朵春夏綻放迎賓

苗栗縣長徐耀昌、前、現任造橋鄉長黃純德、黃天貴、縣議員廖秀紅等人牽著壽公、壽婆，散步於剛竣工的「造橋好客綠色廊道」，希望除帶來觀光人潮，也能祝願人車平安。（記者鄭名翔攝）

2019-11-18 18:37:36

［記者鄭名翔／苗栗報導］省道台13甲線苗栗縣造橋路截彎取直後，為活化使用率低的舊路，造橋鄉公所獲交通部公路總局前瞻計畫補助，將1.6公里路段打造為「造橋好客綠色廊道」，除增設自行車道、人行道，沿途更栽種不同樹種，春、夏季綻放各色花朵，今早正式完工，將成為全國截彎取直舊路活化為觀光亮點的典範。

「造橋好客綠色廊道」今早竣工啟用，全長約1.6公里，沿途種植各式樹種，於春、夏季將綻放各色花朵，將成為縣內新興熱門景點。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣長徐耀昌、前、現任造橋鄉長黃純德、黃天貴，今早牽著高齡八旬的壽公、壽婆慢步在新闢的平整、美觀道路上，象徵造橋好客綠色廊道竣工啟用；徐耀昌表示，未來綠廊道隨季節呈現不同風貌，並串連香格里拉、劍潭古道、冠軍建材綠概念館、牛奶的故鄉等在地景點，可望帶動觀光熱潮。

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綠色廊道採人車分離設計，原四線車道改為雙線雙向通行車道，一旁則增闢自行車道及人行步道，讓遊客可慢遊欣賞沿途美景。（記者鄭名翔攝）

台13甲線尖苗公路為連接竹南、頭份、造橋、苗栗的重要幹道，但造橋香格里拉樂園前路段，因多彎道加上車流量大，事故頻傳，公路總局於4年前進行截彎取直改善工程，增闢筆直替代道路，舊路車流量大幅減少，平常人車罕至。

綠色廊道採人車分離設計，原四線車道改為雙線雙向通行車道，一旁則增闢自行車道及人行步道，讓遊客可慢遊欣賞沿途美景。（記者鄭名翔攝）

為了活化逐漸沒落舊路，打造鄉內新觀光景點，造橋鄉公所去年爭取「台13甲道路綠色生態景觀廊道工程」，獲公路總局補助3520萬，加上公所自籌480萬，共投入4000萬，規劃塑造以人為本、著重生態，並結合客家文化與酪農產業的特色道路。

綠色廊道採人車分離設計，原4線車道改為雙線雙向通行車道，一旁則增闢自行車道及人行步道，假日則有農村市集空間，沿途種植綠意盎然的喬木，包括藍花楹、花旗木、大花紫薇、黃花風鈴木等，花期長達半年，可望成為國內新興熱門拍照、打卡景點。

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