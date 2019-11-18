新創團隊頻獲獎 市府發展台南新創重鎮

智慧門禁管理、智能貨櫃倉儲、農場智慧環控……，台南新創團隊頻獲獎，南市經濟發展局今公開表揚，期許台南成為新創重鎮。（記者王涵平攝）

2019-11-18 12:54:43

〔記者王涵平／台南報導〕智慧門禁管理、智能貨櫃倉儲、農場智慧環控……，台南新創團隊頻獲獎，南市經濟發展局今公開表揚，期許台南成為新創重鎮。

經發局表示，今年入選團隊皆有優秀的創意點子，最後由 AirKeyper得到冠軍，該團隊獲得金屬大廠青睞共同簽署MOU，並獲選參展2020 CES（美國消費性電子展）；亞軍為空間智庫，利用畸零地建置智慧貨櫃倉儲，解決畸零地利用問題；季軍Demeter農業保護神的設備能依植物需求自動調整肥料、光照及溼度等條件，達成農場無人化；佳作Green line和取代寶特瓶的環保水元素蛋分別以家庭式室內植物照明系統和取代塑料包裝的可食用膜獲得評審好評；Green Cycle則是積極征戰國內外展覽測試市場接受度，得到最佳進步獎。

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經發局指出，市長黃偉哲上任以來，首重青年創業問題，建構創業築夢平台，提供多面向創業輔導資源，透過「臺南市創新創意推動計劃」及「贏地創新育成基地」，扶植新創團隊，成立青年事務委員會。

經發局副局長蕭富仁表示，「臺南市創新創意推動計畫」從2016年迄今成功扶植24組團隊創建公司，並持續給予重要的支撐及協助輔導，未來將持續發掘新創團隊與陪伴歷年輔導的團隊，並連結本局贏地創新育成基地、地方型SBIR及青年創業貸款等創業資源。

智慧門禁管理、智能貨櫃倉儲、農場智慧環控……，台南新創團隊頻獲獎，南市經濟發展局今公開表揚，期許台南成為新創重鎮。（記者王涵平攝）

智慧門禁管理、智能貨櫃倉儲、農場智慧環控……，台南新創團隊頻獲獎，南市經濟發展局今公開表揚，期許台南成為新創重鎮。（記者王涵平攝）

智慧門禁管理、智能貨櫃倉儲、農場智慧環控……，台南新創團隊頻獲獎，南市經濟發展局今公開表揚，期許台南成為新創重鎮。（記者王涵平攝）

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