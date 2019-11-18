為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北市抽驗素食食品 1件「鮮蝦捲」標示不符

衛生局發現，1件「鮮蝦捲」內容物未有鮮蝦成分，且未於產品外包裝明顯標示素食等字樣。（衛生局提供）

衛生局發現，1件「鮮蝦捲」內容物未有鮮蝦成分，且未於產品外包裝明顯標示素食等字樣。（衛生局提供）

2019-11-18 12:16:01

〔記者蔡思培／台北報導〕為瞭解市面上素食食品於製作時是否添加動物性成分，台北市衛生局於今年進行市售素食食品專案抽驗計畫，前往北市著名素食餐廳、生機飲食店及超市等檢驗動物性成分並查核其產品標示，這次共計抽驗30件素食食品，其中1件產品標示不符規定。

衛生局指出，這次抽驗的30件素食食品，動物性成分檢驗結果均符合規定，不過有1件金寶泰食品行的「鮮蝦捲」內容物未有鮮蝦成分，與產品本質不符，且未於產品外包裝明顯標示素食等字樣。經查標示違規產品來源為基隆市，已移請轄區衛生局查處。衛生局指出，食品包裝標示有不實、誇張或易生誤解之情形者，可依違反食品安全衛生管理法處4萬至400萬元罰鍰。

衛生局提醒，包裝食品宣稱為素食者，應依衛生福利部規定，於包裝上顯著標示「全素或純素」、「蛋素」、「奶素」、「奶蛋素」、「植物五辛素」等字樣。素食製造業者為使產品有更好的味道或口感，可能在其製程中添加動物組織，或因生產線有葷素產品而致交叉污染，或其使用的添加物含有動物組織，如動物膠、魚漿或肉漿，導致所生產之素食有摻葷情形。衛生局呼籲素食製品進貨商應自主檢驗或慎選合格來源廠商，素食加工品業者也應秉持職業道德良知，加工過程不可添加動物性成分之食材、亦不可過量或非法使用食品添加物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南投抽驗食品 連鎖超市甜豆莢及中國辣椒農藥超標
2019-10-30 08:17

南投抽驗食品 連鎖超市甜豆莢及中國辣椒農藥超標
北市抽驗日本進口食品 1件「廣島牡蠣」不合格
2019-09-17 16:02

北市抽驗日本進口食品 1件「廣島牡蠣」不合格
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
中市抽驗遮瑕化粧品 5成商品標示不合格
2019-09-11 20:22

中市抽驗遮瑕化粧品 5成商品標示不合格
中秋應景商品抽驗全數合格 僅兩家餅店使用過期原料遭罰
2019-09-06 19:43

中秋應景商品抽驗全數合格 僅兩家餅店使用過期原料遭罰
集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播