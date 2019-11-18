北市抽驗素食食品 1件「鮮蝦捲」標示不符

衛生局發現，1件「鮮蝦捲」內容物未有鮮蝦成分，且未於產品外包裝明顯標示素食等字樣。（衛生局提供）

2019-11-18 12:16:01

〔記者蔡思培／台北報導〕為瞭解市面上素食食品於製作時是否添加動物性成分，台北市衛生局於今年進行市售素食食品專案抽驗計畫，前往北市著名素食餐廳、生機飲食店及超市等檢驗動物性成分並查核其產品標示，這次共計抽驗30件素食食品，其中1件產品標示不符規定。

衛生局指出，這次抽驗的30件素食食品，動物性成分檢驗結果均符合規定，不過有1件金寶泰食品行的「鮮蝦捲」內容物未有鮮蝦成分，與產品本質不符，且未於產品外包裝明顯標示素食等字樣。經查標示違規產品來源為基隆市，已移請轄區衛生局查處。衛生局指出，食品包裝標示有不實、誇張或易生誤解之情形者，可依違反食品安全衛生管理法處4萬至400萬元罰鍰。

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衛生局提醒，包裝食品宣稱為素食者，應依衛生福利部規定，於包裝上顯著標示「全素或純素」、「蛋素」、「奶素」、「奶蛋素」、「植物五辛素」等字樣。素食製造業者為使產品有更好的味道或口感，可能在其製程中添加動物組織，或因生產線有葷素產品而致交叉污染，或其使用的添加物含有動物組織，如動物膠、魚漿或肉漿，導致所生產之素食有摻葷情形。衛生局呼籲素食製品進貨商應自主檢驗或慎選合格來源廠商，素食加工品業者也應秉持職業道德良知，加工過程不可添加動物性成分之食材、亦不可過量或非法使用食品添加物。

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