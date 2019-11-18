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輔英女將負傷也要參加啦啦隊亞錦賽 助代表隊2連霸

台灣代表隊在2019啦啦隊亞錦賽2連霸。（記者洪臣宏翻攝）

台灣代表隊在2019啦啦隊亞錦賽2連霸。（記者洪臣宏翻攝）

2019-11-18 10:55:36

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2019亞洲啦啦隊錦標賽，台灣國家代表隊拿下全女團體頂級組金牌，完成2連霸，陣中一半女將來自輔英科大，教練黃大輔透露，有選手因家人反對而被「禁足」，也有選手負傷徵選國手，堅持參賽而順利圓夢。

2019亞洲啦啦隊錦標賽在中國深圳舉行，台灣隊24名國手有一半是輔英科大學生及校友。輔英科大今年在UCC大專盃啦啦隊錦標賽創下4連霸紀錄，為國內勁旅。

護理系的簡瑋圻，家人很反對她參加啦啦隊，希望她好好念書，總問「妳練啦啦隊到底要幹嘛？」為此家裡瀰漫低氣壓，集訓期間家人還把她關在家，經不斷跟溝通，且在這次幫國家拿下金牌，家人態度轉為支持。

護理系柳念伊已是第2度代表國家出征，她今年5月不慎絆倒，造成腳骨錯位、骨裂，醫師評估至少3個月才能活動，但7月就要徵選亞錦賽國手，她不願意放棄，還是在同伴及教練鼓勵下參加徵選，闖進國手名單。

柳念伊說，比賽上場前一刻，腳痛到眼淚快掉下來，但一上場站在自己爭取到的舞台，必須忘卻疼痛，她認為沒有人能替她畫下休止符，再痛再累都咬牙苦撐。

黃大輔表示，選手能有好表現，Abc牙醫聯盟總院長謝尚廷醫師功不可沒，去年他參加輔英60週年校慶，看到啦啦隊表演相當讚賞，得知選手還需籌措出國或移地訓練食宿經費，立即捐助20萬元做為比賽基金，讓選手無後顧之憂。

台灣以精湛演出完成2連霸。（記者洪臣宏翻攝）

台灣以精湛演出完成2連霸。（記者洪臣宏翻攝）

謝尚廷（後右）捐助啦啦隊，讓她們無後顧之憂，由校長顧志遠（後左）代表接受。（記者洪臣宏翻攝）

謝尚廷（後右）捐助啦啦隊，讓她們無後顧之憂，由校長顧志遠（後左）代表接受。（記者洪臣宏翻攝）

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