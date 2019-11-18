柯P宣傳WirForce 稱一群瘋子不睡覺吱吱叫

台北市長柯文哲日前與「學姐」黃瀞瑩合體接受WirForce默契大考驗，過程中柯一度稱「我都看不懂（一群年輕人）在搞什麼、這樣吱吱叫」，引發網友熱議。（圖擷自YouTube）

2019-11-18 11:20:20

〔即時新聞／綜合報導〕2019電競嘉年華WirForce即將自11月21日到24日在台北市花博公園圓山園區舉行，台北市長柯文哲日前與「學姐」黃瀞瑩合體接受WirForce默契大考驗，過程中柯一度稱「我都看不懂（一群年輕人）在搞什麼、這樣吱吱叫」，引發網友熱議，稱「不了解年輕人為何熱愛Bring Your Own Compute也就算了，還直接說是一群瘋子在吱吱叫」、「柯P經常性這樣說話 這種程度肥宅不會介意啦」。

電競嘉年華WirForce邁入第6屆，今年將在花博公園圓山園區三大展區：爭艷館、長廊廣場、流行館展開4天3夜的活動，柯文哲日前與「學姐」黃瀞瑩接受「4gamers」（就肆電競）訪問時，針對「WirForce的特色中最喜歡什麼」，柯稱「覺得他最有趣，就是那個四天三夜、還三天四夜」，之後又說「那就是一群肖欸（瘋子） 一群年輕人在那裡三天四夜不睡覺，我都看不懂在搞什麼、這樣吱吱叫。」

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這番發言引發網友討論，針對PTT原PO評論說「太狂惹，宣傳WirForce是這樣宣傳的，不了解年輕人為何熱愛Bring Your Own Compute也就算了，還直接說是一群瘋子在吱吱叫」，其他網友則是表示「柯以前就說過很多次他不懂年輕人的東西，但有效就會去做，你現在才知道？」、「柯比那堆不懂就不准你做的好上太多」、「柯P一直以來就那張嘴很酸」、「比不懂裝懂 抱貓抱成機關槍好」、「事實上 這影片還滿成功的啊」、「確實是瘋狂的地方啊，辦派對不瘋狂，是要上禮儀課？」

事實上，早在2017年，柯參加台北盃電競大賽總決賽頒獎典禮時，就曾表示，北市青發處舉辦的電競活動他都有去，但看不懂玩什麼，只看到這些年輕人「吱吱叫」，表現出很興奮的樣子。

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