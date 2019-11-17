進口花生每公斤30多元？ 農糧署：還要加關稅和權利金

2019-11-17 23:58:13

〔記者吳欣恬／台北報導〕近期網路以一紙關稅配額權利金決標紀錄表，指花生進口價格每公斤30餘元，農委會農糧署今澄清，完全與事實不符。農糧署指出，花生為關稅配額產品，配額內進口成本除花生進口到港價和關稅25%外，還需加上進口權利金。

農糧署說明，花生屬關稅配額保護品項，配額數量5235公噸，國內農產品關稅配額標售規定，每年均由財政部於前一年度8月公告，標售關稅配額的進口權利依規定於前一年度11月中旬開標。明年度花生關稅配額進口標售，財政部於今年8月15日公告，並已於11月12日開標完成。

依據財政部開標結果，明年度花生進口權利金標售價格介於每公斤31.3至38.8元，平均為34元，加25%關稅約6元，合計每公斤40元，已接近配額外關稅每公斤42元，有效提高進口成本，再加計進口到港價每公斤24.5元，進口成本達每公斤64.5元。

農糧署指出，透過關稅配額數量管制、加徵關稅等措施可增加進口成本保護國產農產品。

此外，為降低關稅配額內進口花生影響國內產期價格，已自今年起將關稅配額的進口期間由原1月1日至9月1日，調整為1月1日至5月31日及8月1日至10月31日等兩個期間，以避開國內產期，保護國內花生產業發展。

農糧署說，今年國內二期作花生受8月雨害減產，目前花生產地價格每公斤68.3至73.2元（每台斤41至44元），比去年同期上漲36%。針對網路謠傳，農糧署表示勿信謠傳，如有不實訊息，請撥打農產品假訊息檢舉專線049-2341028。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法