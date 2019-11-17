免費祕境又少一處！ 田尾「冬季戀歌」爆紅 業者嚇到急收費

田尾小葉欖仁樹園入秋後樹葉變色，如韓劇「冬季戀歌」浪漫場景，吸引遊客拍照。（記者陳冠備攝）

2019-11-17 23:09:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉一處種植小葉欖仁樹園，入秋後樹葉變色，淺綠、銀白交錯，加上樹高聳立，宛如韓劇「冬季戀歌」浪漫場景，吸引不少遊客到此拍照，不過樹縫間狹窄，樹枝易遭折損，邱姓園主擔心影響賣相，今日起開始架起圍籬，採收費管理，此舉讓不少人大嘆可惜：田尾祕境免費看又少一處了。

田尾「彩色小葉欖仁」樹園形成天然的銀色隧道，吸引遊客入園拍照。（記者陳冠備攝）

田尾鄉有「花鄉」美名，這處小葉欖仁祕境位在田尾鄉與永靖鄉交界，平時人煙罕至，近日秋冬交替，葉緣色澤淡化透白，彷彿雪花撒落樹梢，形成一條條銀色隧道，穿梭其中如身在韓劇場景一樣浪漫，此美景透過網路社群貼文一夕爆紅，從此遊客絡繹不絕，但也造成環境破壞，猶如「台版波波草」翻版。

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邱姓園主表示，遊客超乎預期，影響作物生長品質，只好架設圍籬，酌收50元養護費。（記者陳冠備攝）

邱姓園主表示，樹園爆紅後，吸引不少遊客來拍照，還有劇組人員來取景，他樂於分享美景，均無收費，可是人潮暴增超過預期，有時一天可達400至500人，把原本鬆軟的覆土都踩硬了，對日後要挖掘就比較費工，且人多卡位拍照，不免碰到樹枝樹葉，雖然不致影響樹成長，可是等它長回原狀需要時間，這些樹已經種滿7年了，超過10公尺，隨時都能出貨，擔心因此影響價格，不得不圍籬管制，並採每人收取50元養護費，不過年長者跟幼童免費。

來自台北的遊客表示，小葉欖仁樹園如異國森林，花費50元就能取得美景，覺得合理。（記者陳冠備攝）

來自台北的賴先生跟張姓女友一到此手中快門就停不下來，不斷驚呼太美了。賴先生表示，搜尋IG祕境得知「彩色小葉欖仁樹園」與「台版波波草」，因此安排到田尾1日遊，覺得像一座異國小森林，很美，很好拍，對於收費50元他認為園主照顧也須成本，且入園還送一瓶礦泉水，還算合理。

田尾小葉欖仁樹園進行收費，遊客仍絡繹不絕。（記者陳冠備攝）

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