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扯！才剛開通1個月 濱海大道遭倒廢棄物

全新的彰化縣「濱海大道」開通滿月禮，竟是廢棄物！（圖擷取自伸港小鎮）

全新的彰化縣「濱海大道」開通滿月禮，竟是廢棄物！（圖擷取自伸港小鎮）

2019-11-17 14:40:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有沒有看錯？又新又平的彰化縣「濱海大道」，竟然出現「廢棄物」小山丘，點燃群眾憤怒，無法接受通車的「滿月禮」竟是被偷倒的「廢棄物」；警方表示，為了維護用車安全，已請和美清潔隊先把廢棄物運走，並調閱路口監視器，全力追查！

臉書社群《伸港小鎮》今天一早就有人拍照貼文，民眾紛紛留言表達不滿，認為這真是太離譜了，廢棄物就公開倒在全新「濱海大道」，一定要用監視器糾出不法的業者，才能杜絕後患。

彰化和美警分局表示，被偷倒廢棄物地點正是新開通的濱海大道，由於鄰近國道三號和美交流道匝道，初步研判是裝載廢棄物的大貨車，原本想偷倒在偏僻道路，可能一時找不到，就直接倒在濱海大道，由於幾乎快佔了半個車道，嚴重影響交通安全，已聯絡和美清潔隊前來清運、移置，先以交通安全為優先。

和美警分局強調，目前已進行路口監視器調閱作業，全面追查偷倒車輛的行蹤，不容不法的廢棄物業者挑戰公權力。

縣議員賴清美表示，濱海大道才剛開通，到今天剛好滿一個月，也就是滿月，沒想到，滿月禮卻是像個小山丘的廢棄物，廢棄物裡頭有建築土方、木材，竟然偷倒在全新道路，真得非常離譜！

彰化和美鎮公所先行把廢棄物進行清運。（記者劉曉欣翻攝）

彰化和美鎮公所先行把廢棄物進行清運。（記者劉曉欣翻攝）

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