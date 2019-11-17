遠航馬拉松鳴槍 4300人迎著晨曦開跑

遠航空姐張倫平勇奪10公里女子組后冠，兼具高顏值與運動細胞。（記者劉禹慶攝）

2019-11-17 12:53:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕邁入第5屆的澎湖遠航國際馬拉松，吸引4300名參賽者報名，在馬公市觀音亭迎著晨曦鳴槍開跑，雖然今年少了伊林名模助陣，但空姐亮麗登場絲毫不遜色，代表參賽10公里的空姐張倫平勇奪冠軍，兼具高顏值及運動細胞。

今年遠航馬拉松計有國內外選手約4300人，其中42公里全馬組有289位、21公里半馬組有895位報名、10公里挑戰組有1227位、5公里健走組有1876位，統計由台灣前往澎湖參加馬拉松的人數，吸引超過約2500位台灣民眾及世界各地跑友一同共襄盛舉。每年在澎湖舉行的馬拉松賽事中，為淡季的澎湖冬天，帶來大量的運動觀光人潮。

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鳴槍開跑儀式由澎湖縣政府教育處處長蘇啟昌、澎湖國家風景區管理處副處長洪志光、澎湖縣馬公市長葉竹林、陸軍澎防部指揮官上校蔡尚武、國立澎湖科技大學校長翁進坪、金門旅行公會理事長林永標、副總經理暨發言人盧紀融等人共同主持，當然美麗的空姐隊伍，更是會場矚目的焦點。

由於天公作美，今日賽事相當順利，選手們都有佳績出現，10公里挑戰組男子組，由吳家昌奪冠、女子組則由空姐張倫平稱后；21公里半馬組男子組由何盡稱王、女子組則由王婷掄元；42公里全馬組男子組由侯正淳摘冠、女子組則由劉素雅奪魁；其中張倫平為此次活動代言人，去年首次參與半馬組（21K）獲得女子組第四名，今年參加挑戰組（10K）女子組，更上一層樓奪冠。

遠航澎湖國際馬拉松賽，會場最美麗的焦點遠航空姐路跑隊。（記者劉禹慶攝）

第五屆遠航馬拉松，四名選手迎著晨曦衝刺開跑。（記者劉禹慶攝）

美麗空姐隊伍簇擁下，各界貴賓為遠航馬拉松鳴槍開跑。（記者劉禹慶攝）

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