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「小樹成長家族」歡慶10週年 桃園醫院邀病友家長回娘家

衛福部桃園醫院副院長王偉傑（前排左二）參加「桃園醫院小樹成長家族」歡慶十週年活動。（記者陳恩惠翻攝）

衛福部桃園醫院副院長王偉傑（前排左二）參加「桃園醫院小樹成長家族」歡慶十週年活動。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-17 12:52:54

［記者陳恩惠／桃園報導］衛福部桃園醫院兒童復健科2009年成立「桃園醫院小樹成長家族」，當年也是全國第一個由醫療院所成立的發展遲緩兒童病友會，今年適逢10週年，部桃醫院邀請已畢業的「早療學長姐」及家長回娘家歡聚，與正在進行療育中的家庭相互交流，分享心路歷程，一起為家族慶生。

院長徐永年說，桃園醫院相當重視兒童及弱勢族群的醫療照顧，除推動全方位兒科照顧及24小時兒科急診服務，更積極發展遲緩兒童的早期療育，因此獲許多獎項肯定，光是專業人員個人獎就有15座，其中包括全國最高榮譽的早療棕櫚獎。兒童復健治療中心在2年前取得「SNQ國家品質標章」認證，今年同樣獲得醫策會國家醫療品質競賽系統類「特色中心」。

副院長王偉傑表示，發展遲緩兒童的家庭壓力往往較大，又要面對陌生醫療，常感到徬徨無助，「小樹成長家族」的成立，就像冰冷黑暗中的暖陽，為家長指引方向，希望透過病友會活動，讓家長與孩子們有適切的親子互動、心靈溝通及壓力紓解，協助早療家庭度過難關，並透過社區活動達到「早期發現、早期療育、更早安心」的目的。

兒童復健科主任林琬鈞為此創作了「小樹的勇氣」，透過歌曲回顧過去十年，勉勵正進行療育的家庭，謝謝你們鼓起勇氣，小樹終將成長為茁壯的大樹，也提醒家中育有幼兒的家長，定期進行兒童發展篩檢，當發現有發展遲緩的狀況時，請積極面對，越早療育效果加倍。

今天活動中，目前已就讀大三的亦辰，雖然參加桌球比賽無法到場，但由媽媽代表出席帶來影片表達對小樹家族感謝及祝福；就讀國三的青少女昱蓁，今天開心地和雙親到場；患有威廉氏症的沛涵由爸爸陪同抵達，沛涵爸爸相當開心地看見熟悉的治療師、醫師，也非常感謝他們的幫助。

衛福部桃園醫院兒童復健科成立的「桃園醫院小樹成長家族」，歡慶十周年活動，邀請以往的病童、家長回娘家，與如今正進行治療的家長們交流。（記者陳恩惠翻攝）

衛福部桃園醫院兒童復健科成立的「桃園醫院小樹成長家族」，歡慶十周年活動，邀請以往的病童、家長回娘家，與如今正進行治療的家長們交流。（記者陳恩惠翻攝）

「桃園醫院小樹成長家族」歡慶十週年，活動中有孩童喜歡的魔術表演。（記者陳恩惠翻攝）

「桃園醫院小樹成長家族」歡慶十週年，活動中有孩童喜歡的魔術表演。（記者陳恩惠翻攝）

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