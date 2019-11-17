嫁妝一牛車熱潮 無米樂社區鬧熱滾滾

無米樂社區農遊行程安排嫁妝一牛車活動，在名模林志玲返台南舉行婚禮的消息傳出後，導覽工作應接不暇，菁寮老街鬧熱滾滾。 （記者王涵平攝）

2019-11-17 12:24:34

〔記者王涵平／台南報導〕無米樂社區農遊行程安排嫁妝一牛車活動，在名模林志玲返台南舉行婚禮的消息傳出後，導覽工作應接不暇，菁寮老街鬧熱滾滾。

無米樂社區發展農遊之後，曾有1年突破1千輛遊覽車的紀錄，保存完整的菁寮老街、傳統農村生活方式，讓國內外遊客相當有興趣，不少人還會揪團舊地重遊。

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無米樂社區規劃師黃永全近年推出「嫁妝一牛車」活動，讓民眾體驗台灣傳統婚嫁習俗，還能搭牛車載著嫁妝在老街巡禮，趣味十足。今年在電視劇「俗女養成記」播出後，再推出拍攝場景遊程，同樣受歡迎。

今日一早就有新進國小親子團前往，搭紀錄片主角之一文林伯的牛車，品嘗古早味割稻飯，接著又有同濟會社團活動，依照古禮演出迎娶過程，每個人都興致盎然，紛紛拍照留念。

導覽志工說，菁寮有嫁妝一條街，台南嫁妝一牛車需送的嫁妝品包括金子、手鐲、項鍊、對錶、棉被枕頭、胭脂水粉、大餅、腳踏車、裁縫車、西裝衣褲、皮鞋等，應有盡有，最有台灣味的農村文化在無米樂社區都能體驗。

不過，導覽志工指出，農遊品質也很重要，目前每半天的行程大約接6輛遊覽車，如沒有總量管制，遊客太多也會讓在地觀光品質降低，是大家所不樂見。

無米樂社區農遊行程熱潮不減，新進國小親子搭乘文林伯牛車遊老街，感覺相當新奇。 （記者王涵平攝）

無米樂社區農遊行程安排嫁妝一牛車活動，在名模林志玲返台南舉行婚禮的消息傳出後，導覽工作應接不暇，菁寮老街鬧熱滾滾。 （記者王涵平攝）

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