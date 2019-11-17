為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

玉山入冬首見冰霜 氣象局：顯示冷空氣強度夠強

玉山國家公園塔塔加園區清晨低溫，公路步道出現結霜現象。（玉管處提供）

玉山國家公園塔塔加園區清晨低溫，公路步道出現結霜現象。（玉管處提供）

2019-11-17 11:51:03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕時序已過立冬，受輻射冷卻影響，近日各地日夜溫差極大，玉山國家公園塔塔加園區今晨公路旁步道及植栽出現結霜，為冬季增添寒意。中央氣象局表示，今清晨玉山觀測站觀測到的最低溫為6.4度，接近露點溫度，而地表、岩石等固體溫度又低於空氣中的氣溫，因此水氣遇到固體時就容易結成霜，這也表示冷空氣強度夠強。

據中央氣象局觀測，今天最低溫出現在台中雪山圈谷1.7度，其次則是台中武陵2.2度、台中審馬陣3.5度。

氣象局預報員陳建安表示，空氣中需帶有水氣，且風速不那麼強，水氣才容易在溫度較低的固態表面上容易有結露或結霜的情況。他舉例，當從冰箱拿出一罐可樂時，空氣中的水氣遇到可樂罐，會在瓶身結成液態的水珠，但當空氣中的溫度接近露點溫度，由於固體如地表、岩石、或植栽葉面的比面溫度更低，水氣就容易在表面結成液態的露水，若溫度更低，就會在表面結霜，出現玉山國家公園中的景況。

氣象局表示，觀測站不會紀錄是否出現結霜，只會觀察大氣中形成的雪、霰、霜與霧淞，不過今年入冬至今還尚未出現霧淞或霰的情況。

玉山國家公園塔塔加園區清晨低溫出現結霜現象，增添寒意與幾分北國氣息。（玉管處提供）

玉山國家公園塔塔加園區清晨低溫出現結霜現象，增添寒意與幾分北國氣息。（玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
冷吱吱！ 玉山塔塔加清晨下探5度 公路現雪白冰霜
2019-11-17 10:43

冷吱吱！ 玉山塔塔加清晨下探5度 公路現雪白冰霜
上玉山塔塔加注意！ 新中橫11月起施工交管到春節
2019-10-30 12:47

上玉山塔塔加注意！ 新中橫11月起施工交管到春節
聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起

聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起
玉山塔塔加垃圾危機！引黃喉貂覓食、垃圾車被「退運」
2019-10-05 15:46

玉山塔塔加垃圾危機！引黃喉貂覓食、垃圾車被「退運」
南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播