玉山入冬首見冰霜 氣象局：顯示冷空氣強度夠強

玉山國家公園塔塔加園區清晨低溫，公路步道出現結霜現象。（玉管處提供）

2019-11-17 11:51:03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕時序已過立冬，受輻射冷卻影響，近日各地日夜溫差極大，玉山國家公園塔塔加園區今晨公路旁步道及植栽出現結霜，為冬季增添寒意。中央氣象局表示，今清晨玉山觀測站觀測到的最低溫為6.4度，接近露點溫度，而地表、岩石等固體溫度又低於空氣中的氣溫，因此水氣遇到固體時就容易結成霜，這也表示冷空氣強度夠強。

據中央氣象局觀測，今天最低溫出現在台中雪山圈谷1.7度，其次則是台中武陵2.2度、台中審馬陣3.5度。

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氣象局預報員陳建安表示，空氣中需帶有水氣，且風速不那麼強，水氣才容易在溫度較低的固態表面上容易有結露或結霜的情況。他舉例，當從冰箱拿出一罐可樂時，空氣中的水氣遇到可樂罐，會在瓶身結成液態的水珠，但當空氣中的溫度接近露點溫度，由於固體如地表、岩石、或植栽葉面的比面溫度更低，水氣就容易在表面結成液態的露水，若溫度更低，就會在表面結霜，出現玉山國家公園中的景況。

氣象局表示，觀測站不會紀錄是否出現結霜，只會觀察大氣中形成的雪、霰、霜與霧淞，不過今年入冬至今還尚未出現霧淞或霰的情況。

玉山國家公園塔塔加園區清晨低溫出現結霜現象，增添寒意與幾分北國氣息。（玉管處提供）

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