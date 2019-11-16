台中市大墩美展頒獎 「大墩獎」得主出爐

5位「大墩獎」得主除獲24萬元獎金，並頒贈雕塑大師王水河設計的「小金人雕像」獎座。（記者黃鐘山攝）

2019-11-16 18:34:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市第24屆大墩美展，吸引國內外1318件作品參賽，選出191件獲獎作品。市府文化局今晚舉行頒獎典禮，並從11名各類首獎選出5名獎金高達24萬元的「大墩獎」得主，優秀得獎作品將在大墩文化中心展至12月4日。

文化局指出，今年大墩美展有來自世界各國共1318件藝術創作參賽，國外有中國、馬來西亞、蒙古、泰國、美國、日本、印度等20個國家，91件藝術佳作共襄盛舉。其中，蒙古Munkhjargal Jargalsaikhan和馬來西亞饒祗豪，分別獲得水彩類和版畫類第2名。

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大墩美展競賽共分11大類，有191件作品獲獎，各類第1名分別為墨彩類陳廷彰、書法類施承佑、篆刻類古員齊、膠彩類陳麒文、油畫類陳柏凱、水彩類劉佳琪、版畫類黃瓊儀、攝影類林河癸、雕塑類邵琮傑、工藝類梁晊瑋、數位藝術類白佳穎。

各類第1名得主可獲12萬元獎金，文化局另從11位第1名中選出5人，授予大墩美展最高榮譽「大墩獎」，每人另加頒12萬元獎金。各類優秀得獎作品，包含外籍藝術家的15件精彩佳作，11月16日至12月4日在大墩文化中心盛大展出。

市長盧秀燕今晚前往頒獎典禮會場，揭曉最終5位「大墩獎」得主，每位得主將獲得24萬元獎金及雕塑大師王水河設計的「小金人雕像」獎座。大墩獎得主分別為墨彩類陳廷彰、篆刻類古員齊、膠彩類陳麒文、油畫類陳柏凱、版畫類黃瓊儀。

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