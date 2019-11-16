VR模擬工作實境 新北就博會很科技

新北就業博覽會結合VR，讓民眾在面試前模擬工作實況。（記者周湘芸攝）

2019-11-16 18:10:34

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府勞工局今天在新莊體育館舉辦就業博覽會，共計70家廠商，釋出3000多個職缺，總計參與人數約1500人，投遞履歷826人，擬錄用312人，初媒合率約37.8％，現場更結合「VR科技虛擬實境求職體驗」及「AR虛擬面試系統」，讓民眾在面試前能模擬工作實況。

勞工局說，就業博覽會結合「VR科技虛擬實境求職體驗」及「AR虛擬面試系統」，讓民眾在面試前，透過VR體驗360度環景模擬工作實況，及模擬面試問答與互動，提升競爭力。

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勞工局長陳瑞嘉指出，今年共辦理350多場徵才活動，協助青年穩定就業，針對就業不易的中高齡勞工，也設有「中高齡者職場續航中心」協助，未來將依據昨天剛三讀通過的「中高齡者及高齡者就業促進法」及配合勞動部政策，持續營造友善就業環境。

就業服務處補充，中高齡就業促進方案除了有「職場學習及再適應」、「僱用獎助」、「職務再設計」等方案，因應長照2.0也提供「照服員就業獎勵」津貼，補足人力缺口。另外，為配合過年前後的轉職、求職潮，2020年1月10日也將有首波徵才活動，詳情可至新北市人力網查詢或電洽就業服務處0800-091-580。

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