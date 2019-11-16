宜縣明年仍不補貼原公路客運改段次收費 爭取中央支應

宜蘭縣政府接手20條公路客運路線，納入市區公車經營；今年原增列1500萬元預算，要將「里程收費」改為「段次收費」，並提供票價優惠，但政策為等中央補助持續喊停。（記者林敬倫攝）

2019-11-16 17:45:29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府接手20條公路客運路線，納入市區公車經營；今年原本增列1500萬元預算，要將「里程收費」改為「段次收費」，提供優惠票價，原訂7月上路卻突然喊卡；縣府評估後，明年度預算也確定不編相關預算，持續喊停；縣府交通處表示，路線原為公路總局管轄，將持續爭取由中央來支應這筆費用，以利路線永續經營。

宜蘭縣公路客運原由公路總局經營，採「里程收費」，8公里內23元，超過8公里，每多1公里加收2元，沒有任何票價優惠；市區公車由縣府經營，採「段次收費」，每段距離約8至10公里，收費20元，並且提供刷電子票證75折及學生5折優惠。

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以10公里車程為例，里程收費要27元；段次收費只要20元，再加上電子票證與學生票價，市區公車較公路客運便宜不少；但其中的價差，縣府每年要編列3200萬元補貼業者。

縣府去年接手20條公路客運，納入市區公車經營，決定改採「段次收費」，提供相同票價優惠；因此，除了原本3200萬元預算，再增列1500萬元（半年度）經費，要在今年7月推動，預算也已獲縣議會通過。

但政黨輪替後，縣府重新評估，公路客運納入市區公車經營，加上原本就有的市區公車路線補貼，1年要6200萬元經費，預算規模不小，對財政是個負擔；公路客運原本是公路總局經營路線，應向中央爭取經費補助再推動辦理，政策臨時喊卡，更遭民進黨宜蘭縣議會黨團批評「無政府」。

不過，即使遭到批評，縣府近期編列明年度預算，仍決議不編列原公路客運改採「段次收費」的相關經費，政策恐繼續一延再延；交通處說，公路客運的相關虧損補貼，本來都是由公路總局負責，現在路線移撥給縣府，相關虧損補貼公路總局應該一併移轉，但這件事公路總局卻遲遲沒說清楚。

交通處說，站在縣民立場，為有利路線永續經營，維持服務品質，應該等到中央有明確的持續性補貼後，再來推動其他票價優惠政策，否則對地方財政會造成很大的負擔。

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