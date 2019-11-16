客委會和韓國基金會合作 將台3線「樟之細路」推向國際

客委會在苗栗縣獅潭鄉登場的台3線藝術季系列活動，與韓國濟州偶來步道基金會共同設立友誼指標牌。（記者彭健禮攝）

2019-11-16 17:04:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客委會盤點台3線桃園龍潭到台中東勢的舊路古道，營造407公里的國家級綠道「樟之細路」，今天藉著在苗栗縣獅潭鄉登場的台3線藝術季系列活動，與韓國濟州偶來步道基金會共同設立友誼指標牌，象徵台灣「樟之細路」與韓國「偶來小路」開啟國際合作之扉，提升彼此步道旅遊品質，歡迎世界旅人造訪。

客委會藉今天開幕的台3線藝術季系列活動「獅潭舊時光、客漫步」，由客委會副主委楊長鎮、苗栗縣副縣長鄧桂菊、獅潭鄉長謝春梅、頭屋村長徐鑫榮與基金會參訪團員，分別將獅潭在地吉祥物貓頭鷹掛飾、韓國特色小馬掛飾，掛在地景藝術上，象徵彼此交流紀念。

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苗縣府文化觀光局表示，「獅潭舊時光、客漫步」於今、明2天登場，辦理鳴鳳古道、楔隘古道、新店老街巡禮、風格古道市集及歌手梁文音、黃于娟、陳孟蕎及樂團吉那罐子、北原山貓等演唱，邀請大家來看地景、走古道、逛市集、聽好歌，透過藝術季打造苗栗觀光旅遊新面貌。

「樟之細路」是浪漫台3線內重要的政策，客委會委外盤點、彙整台3線上桃園龍潭到台中東勢沿線客家庄的舊路古道，打造為國家級綠道，吸引遊客造訪，深度體驗客家庄。

而韓國的偶來小路，改變了濟州島的觀光型態，成功帶動徒步旅遊風潮，經客委會參訪，與韓國濟州偶來步道基金會締結合作，並選定「樟之細路—鳴鳳古道」及「偶來步道第15號路線」為締結標的，開啟後續互訪、互設指標系及相互行銷宣傳的國際合作交流。

雙方分別將獅潭在地吉祥物貓頭鷹掛飾、韓國特色小馬掛飾，掛在地景藝術上，象徵彼此交流紀念。（記者彭健禮攝）

「獅潭舊時光、客漫步」在獅潭鄉鳴鳳古道口辦理，歡迎民眾來看地景、走古道、逛市集、聽好歌。（記者彭健禮攝）

「獅潭舊時光、客漫步」在獅潭鄉鳴鳳古道口辦理，歡迎民眾來看地景、走古道、逛市集、聽好歌。（記者彭健禮攝）

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