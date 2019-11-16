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空品持續改善！環保署：今年較去年同期PM2.5濃度下降

環保署管制電廠等固定污染源，排放量持續減少。（資料照）

環保署管制電廠等固定污染源，排放量持續減少。（資料照）

2019-11-16 15:22:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕民眾都非常關心空污問題，尤其適逢中南部進入秋冬空污季，環保署自今年10月份起每週統合南部5縣市召開「空氣污染跨區合作預防應變小組會議」，嚴密監控空品狀況，而根據環保署數據指出，今年到目前為止，PM2.5平均濃度較去年同期每立方公尺降低1.2微克，顯示空氣品質已逐漸改善。

環保署空保處長蔡孟裕說，目前來看空氣品質逐年都在改善，而這並非一朝一夕，從政府大力投入14+N方案，以及各種對固定污染源、移動污染源的管制，包括降載、稽查、淘汰老舊車輛等等都一直在做，排放量持續減少，因此會有這樣的成效。

蔡孟裕指出，從統計數據來看，今年到目前為止是來到第45週，今年第1週到第45週之PM2.5自動測站平均濃度為每立方公尺21微克，較去年同期平均濃度每立方公尺22.1微克為低，包括硫氧化物、氮氧化物、懸浮微粒等也都各有不同改善幅度，顯示空氣品質較去年為佳。

環保署也針對近期發現嘉義、大寮、潮州等測站於特定時間有二氧化硫、懸浮微粒或細懸浮微粒濃度異常偏高情形，已分別要求嘉義縣市、高雄市以及屏東縣進一步分析與查處；其中，嘉義縣政府環保局針對嘉義測站附近之民雄與頭橋工業區、高雄市政府環保局於大寮測站鄰近之大發工業區，以及屏東縣針對潮州測站附近污染源等總計巡查19處，發現2處場所違反規定予以告發。

此外，秋冬空污季適逢南部地區稻作收成，也特別統整南部縣市針對露天燃燒或逸散源污染排放積極進行管制與稽查工作，其中包含嘉義縣針對露天燃燒運用制高點監控攝影方式查核；台南市為降低重劃區工地周圍裸露地之揚塵，以試驗方式噴灑揚塵抑制劑初步獲得良好成效；屏東縣持續用「夜鶯早鳥」、「天羅地網捕砂計畫」對於逸散性污染源進行管控等。

而環保署南區環境督察大隊也對於南部地區之瀝青專案、水泥熟料裝卸、鄰近高值測站之高排放量工廠、石化業設備元件、露天燃燒等進行稽巡查，總計過去一週針對露天燃燒或逸散源污染排放共告發22件，且持續監控違規狀況，維護空氣品質。

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