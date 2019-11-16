花蓮鐵道一館暗藏方正密室 文化局邀民眾揭密
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮鐵道文化園區一館目前正在施作206震後災害修復工程，水泥地因震災出現龜裂，施工人員敲除地板後，發現鐵道辦公廳舍下竟設有2處方正空間，花蓮縣文化局已將部分窄軌支架及水泥石塊送驗，並邀民眾揭密，找尋密室用途。
自改建後，已有80多年歷史的花蓮鐵道文化園區一館歷史建築群，受去年地震災損，花蓮縣文化局於7月啟動「206震災古蹟歷史建築災後修復工程」，由於這次水泥地坪受地震影響出現龜裂，讓過去整修從未敲除的地板被打開，意外找到2處方正坑洞，長寬各約有138公分、深度目前已挖掘120公分，至今尚未到達底部，頂部則放有水泥石版及2根老舊窄軌的鐵道軌條。
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文化局將密室照片交由文資審查委員專家參考，指出2處構造體，均為鋼筋混凝土壁體，機能不明，年代初判為戰後初期至1950年代間，目前除要透過「碳十四定年法」分析外，也將補充測量軌條斷面，以利判斷規格及所屬時間。
花蓮縣文化局長江躍辰說，日本人早年會在地板下留有隱藏空間，推測這2處密室可能是用來保存珍貴物品，但工法又趨近現代，作為防空洞、庫房等均有可能，為了解更精確年代已著手查驗，也歡迎文史工作者一起探尋揭密。
他說，修復工程原訂9月完工，但因部分結構補強且發現地板藏有方正空間等因素，工程順延，未來希望完工後，能提供民眾更完善的鐵道文化園區深度之旅，親身體會從台東舊線創始之初遷移，到花蓮新站成立的鐵道歷史演變過程。