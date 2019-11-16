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花蓮鐵道一館暗藏方正密室 文化局邀民眾揭密

施工人員敲除地板後，發現鐵道辦公廳舍下竟設有2處方正空間，花蓮縣文化局已將部分窄軌支架及水泥石塊送驗，並邀民眾揭密，找尋密室用途。 （記者王峻祺攝）

施工人員敲除地板後，發現鐵道辦公廳舍下竟設有2處方正空間，花蓮縣文化局已將部分窄軌支架及水泥石塊送驗，並邀民眾揭密，找尋密室用途。 （記者王峻祺攝）

2019-11-16 15:23:03

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮鐵道文化園區一館目前正在施作206震後災害修復工程，水泥地因震災出現龜裂，施工人員敲除地板後，發現鐵道辦公廳舍下竟設有2處方正空間，花蓮縣文化局已將部分窄軌支架及水泥石塊送驗，並邀民眾揭密，找尋密室用途。

自改建後，已有80多年歷史的花蓮鐵道文化園區一館歷史建築群，受去年地震災損，花蓮縣文化局於7月啟動「206震災古蹟歷史建築災後修復工程」，由於這次水泥地坪受地震影響出現龜裂，讓過去整修從未敲除的地板被打開，意外找到2處方正坑洞，長寬各約有138公分、深度目前已挖掘120公分，至今尚未到達底部，頂部則放有水泥石版及2根老舊窄軌的鐵道軌條。

文化局將密室照片交由文資審查委員專家參考，指出2處構造體，均為鋼筋混凝土壁體，機能不明，年代初判為戰後初期至1950年代間，目前除要透過「碳十四定年法」分析外，也將補充測量軌條斷面，以利判斷規格及所屬時間。

花蓮縣文化局長江躍辰說，日本人早年會在地板下留有隱藏空間，推測這2處密室可能是用來保存珍貴物品，但工法又趨近現代，作為防空洞、庫房等均有可能，為了解更精確年代已著手查驗，也歡迎文史工作者一起探尋揭密。

他說，修復工程原訂9月完工，但因部分結構補強且發現地板藏有方正空間等因素，工程順延，未來希望完工後，能提供民眾更完善的鐵道文化園區深度之旅，親身體會從台東舊線創始之初遷移，到花蓮新站成立的鐵道歷史演變過程。

花蓮鐵道文化園區一館目前正在施作206震後災害修復工程。（記者王峻祺攝）

花蓮鐵道文化園區一館目前正在施作206震後災害修復工程。（記者王峻祺攝）

花蓮縣文化局長江躍辰歡迎文史工作者一起探尋揭密鐵道辦公廳舍下方正空間的用途。 （記者王峻祺攝）

花蓮縣文化局長江躍辰歡迎文史工作者一起探尋揭密鐵道辦公廳舍下方正空間的用途。 （記者王峻祺攝）

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