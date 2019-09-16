4億年「活化石」野生稚鱟相隔14年再現台灣沿海沙洲

2019-09-16 23:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕存在地球已4億年，被稱做活化石的「鱟」，因環境變化，族群逐漸減少，現在連成鱟在台灣沿海都相當罕見；嘉義縣生態環境保育協會總幹事蘇銀添與調查團隊執行嘉義縣府「好美寮濕地稚鱟潛在復育棲地調查計畫」，9月14日在嘉義縣布袋鎮離岸沙洲，發現13隻野生稚鱟，團隊相當興奮，「這可能是台灣14年來首見野生稚鱟！」

鱟因常公母成對出現，被稱為「夫妻魚」，早期分布在台灣西部沿海，但因環境污染、棲地破壞等因素，台灣本土沿海已罕見，目前國內僅有金門縣有數量較多的鱟棲息。

蘇銀添說，成鱟需要適當環境產卵，才會有野生稚鱟，稚鱟會隨潮水漂流到適合生存的潮間帶棲息；這次調查發現稚鱟的意義重大，未來繼續在周邊調查，了解適合成鱟產卵及稚鱟生長的場所，可評估作為野放地點。

蘇銀添在布袋鎮進行鱟的保育及研究工作已14年，他說，多年來其他縣市並未傳出有野生稚鱟紀錄，本次調查發現的稚鱟有13隻，頭胸甲寬度約2公分多，觀察約是脫殼5次的六齡鱟，估計年齡約1年到1年半。

近年來因調查發現，嘉義縣沿海沙灘沙土較細，可能因間隙空氣不足，並不適合鱟卵孵化生長，因此多年來未見稚鱟，至於為何野生稚鱟會重現台灣沿海沙洲，還需進行研究。

發現稚鱟的地點屬國家級重要濕地好美寮濕地範圍，一般民眾不易到達，因泥土軟又深，漁民也少前往，不易受人為干擾；蘇銀添也說，希望政府能將鱟列為保育類動物，加強保育。

嘉義縣府農業處畜產保育科科長石蕙菱說，縣府為保育鱟，今年委託專家進行鱟族群量調查、棲地環境監測與生物多樣性資源調查，並進行鱟族群量及潮間帶環境調查資料，也辦理鱟與潮間帶環境教育工作坊、小型志工訓練暨環境教育活動。

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