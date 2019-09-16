4億年「活化石」野生稚鱟相隔14年再現台灣沿海沙洲
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嘉義縣生態環境保育協會總幹事蘇銀添與調查團隊在布袋鎮一處離岸沙洲發現野生稚鱟。（蘇銀添提供）

嘉義縣生態環境保育協會總幹事蘇銀添與調查團隊在布袋鎮一處離岸沙洲發現野生稚鱟。（蘇銀添提供）

2019-09-16 23:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕存在地球已4億年，被稱做活化石的「鱟」，因環境變化，族群逐漸減少，現在連成鱟在台灣沿海都相當罕見；嘉義縣生態環境保育協會總幹事蘇銀添與調查團隊執行嘉義縣府「好美寮濕地稚鱟潛在復育棲地調查計畫」，9月14日在嘉義縣布袋鎮離岸沙洲，發現13隻野生稚鱟，團隊相當興奮，「這可能是台灣14年來首見野生稚鱟！」

鱟因常公母成對出現，被稱為「夫妻魚」，早期分布在台灣西部沿海，但因環境污染、棲地破壞等因素，台灣本土沿海已罕見，目前國內僅有金門縣有數量較多的鱟棲息。

蘇銀添說，成鱟需要適當環境產卵，才會有野生稚鱟，稚鱟會隨潮水漂流到適合生存的潮間帶棲息；這次調查發現稚鱟的意義重大，未來繼續在周邊調查，了解適合成鱟產卵及稚鱟生長的場所，可評估作為野放地點。

蘇銀添在布袋鎮進行鱟的保育及研究工作已14年，他說，多年來其他縣市並未傳出有野生稚鱟紀錄，本次調查發現的稚鱟有13隻，頭胸甲寬度約2公分多，觀察約是脫殼5次的六齡鱟，估計年齡約1年到1年半。

近年來因調查發現，嘉義縣沿海沙灘沙土較細，可能因間隙空氣不足，並不適合鱟卵孵化生長，因此多年來未見稚鱟，至於為何野生稚鱟會重現台灣沿海沙洲，還需進行研究。

發現稚鱟的地點屬國家級重要濕地好美寮濕地範圍，一般民眾不易到達，因泥土軟又深，漁民也少前往，不易受人為干擾；蘇銀添也說，希望政府能將鱟列為保育類動物，加強保育。

嘉義縣府農業處畜產保育科科長石蕙菱說，縣府為保育鱟，今年委託專家進行鱟族群量調查、棲地環境監測與生物多樣性資源調查，並進行鱟族群量及潮間帶環境調查資料，也辦理鱟與潮間帶環境教育工作坊、小型志工訓練暨環境教育活動。

  • 好美寮濕地發現的野生稚鱟。（蘇銀添提供）

    好美寮濕地發現的野生稚鱟。（蘇銀添提供）

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