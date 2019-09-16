小心！ 頸後有「黑色的仙」 可能離糖尿病很近

2019-09-16 22:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕注意！看看家人的頸後或手臂皺摺處有無很像積了很久黑黑的污垢，若有這種「黑色棘皮症」的人，可能是離糖尿病很近的「糖胖症」患者，南投縣草屯鎮佑民醫院新陳代謝科醫師黃芳專說，「糖胖症」有年輕化趨勢，最小的才6歲，只要能控制飲食，忌喝含糖飲料和吃甜點，讓體重減輕後，「黑色棘皮症」會改善，也可預防第二型糖尿病的發生。

。

佑民醫院新陳代謝科醫師黃芳專表示，「糖胖症」就是血糖異常加上肥胖，BMI大多大於27，因體重不斷增加，體內胰臟就需要分泌更多胰島素來幫助身體代謝，時間一久胰臟分泌胰島素的細胞就會過勞而罷工而開始分泌不足，變成第二型糖尿病，因此才會說「糖胖症」離糖尿病很近。

黃芳專說，近幾年「糖胖症」患者有年輕化趨勢，青少年患者已不稀奇，最近還出現6歲的小患者，而他們大多愛喝含糖飲料及吃含精緻糖類的糕餅甜點。該類患者雖血糖高但未出現不適症狀，因此通常會被忽略，但本人或家人觀察小胖子的頸部後方或手臂皺摺處，若出現胰島素大量分泌造成黑色素細胞增生的「黑色棘皮症」，即看起來好像很久沒有洗澡積了一片污垢的樣子。有此症狀就應趕緊看新陳代謝科醫師，驗一下血糖就能確認是否為「糖胖症」。

黃芳專也說，「糖胖症」很容易變成第二型糖尿病，但若能及時以減重、飲食控制、運動和生活型態改變，就能預防糖尿病的產生。而改變的第一步就是忌喝含糖飲料和吃蛋糕餅乾等甜點，也是要忌掉吃喝含有精緻糖的東西，就能有明顯的降低體重的效果，而只要降低體重，「黑色棘皮症」也會改善。

黃芳專建議「糖胖症」患者飲食控制仍要均衡攝6大類營養，該院營養師廖美俞也說，有體重超重問題的人，大多蔬菜吃得不夠，因此建議大人小孩的正餐要多吃幾種蔬菜，增加纖維質的攝取，而主食最好也能以五穀飯取代白飯，若能加抽時間運動，就能減，有患者就以此方法一個月減掉6公斤，成效極佳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法