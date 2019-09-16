新竹縣自行車節加碼微旅行 預計將有上千人參加

2019-09-16 19:36

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣自行車節即日起受理報名，縣長楊文科今天在宣傳活動中帶頭領騎；他說，今年自行車節加碼11月8日、9日兩場「瘋玩竹縣微旅行」，預計會有上千人參加，報名日期至10月25日止，歡迎有興趣的民眾報名，詳情可上活動網站（http://hshbike.flca.tw/）了解。

新竹縣政府交通旅遊處表示，預計在11月10日舉辦的「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」新竹縣自行車節活動，從新埔義民廟出發，騎乘路線總長約34公里，全程休閒不競速，沿途行經戰車公園、湖口天主堂、湖口老街、坡頭漁港、新豐紅樹林等景點，終點為新豐池和宮，終點現場規劃有觀光產業市集、表演及抽獎，參與車友可以持活動點券消費。

交旅處表示，新竹縣自行車節活動報名費每人250元，可獲活動紀念品、完騎證書、活動抽獎券及獎牌外，每人另有價值200元點券，可在終點的觀光產業市集或特約商家消費，讓來參加的車友們騎車好吃、好玩之餘，也可以將新竹縣的特色伴手禮帶回家。

特別加碼的「瘋玩竹縣微旅行」，分別是11月8日的「關西懷舊人文之旅」和9日的「峨眉湖波山色之旅」，將由專業領騎帶隊，騎單車遊在地精選景點、導覽活動，還有DIY體驗，邊騎車邊享受吃喝玩樂，讓車友充分感受小鎮魅力，關西及峨眉場次各限額30人，報名費每人500元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法