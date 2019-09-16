觀光客來台大方送！ 搭高鐵到中南部2人同行1人免費

2019-09-16 16:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部推國際觀光客來台，加碼釋出利多。交通部觀光局今指出，為歡迎國際旅客來台觀光旅遊，同時鼓勵參訪中南部觀光新亮點及體驗藝文表演魅力，與台灣高鐵合作推出「兩人同行一人免費」優惠專案；即日起至明（2020﹚年1月20日止，凡持短期觀光簽證的外籍旅客，到指定通路購買高鐵單程乘車券，目的地為台中以南高鐵站，就可享有一次同區間第二人車票免費的優惠。

交通部今下半年針對中國旅客限縮政策，陸續推出多項吸引國際觀光客來台優惠方案，如提高國際包機獎助金額、花東地勤費減半等，今又推出國際旅客搭高鐵到中南部，兩人同行可享一人免費。

觀光局表示，去年首度推出國際旅客「搭高鐵遊台灣．兩人同行一人免費優惠專案」，成功吸引國際旅客前往參訪台中世界花卉博覽會、國家歌劇院及高雄衛武營國家藝術文化中心、第30屆臺灣燈會in屏東等中南部觀光亮點與活動，為延續引客效果，觀光局續與台灣高鐵公司合作再推出優惠專案，且各經銷商通路（KKday、KLOOK及雄獅﹚也配合加碼提供配套優惠專案，包含景點接駁及遊程優惠等，共同吸引國際旅客來台觀光旅遊。

此外，觀光局為落實推動「文化主軸推動觀光」的新理念，鼓勵國際旅客來台親近藝術，並能貼近台灣在地生活感，特別結合國家表演藝術中心於近日推出國際旅客節目優惠專案，針對短期入境台灣的外籍旅客可免費參與三大場館導覽，包含台北兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心及欣賞藝文節目兩人同行一人免費的專案優惠，鼓勵國際旅客搭高鐵賞藝文，體驗台灣觀光多樣化元素。

明年台灣燈會2月8日至23日將在台中登場，期帶給旅客視覺、聽覺、觸覺、嗅覺均不同於以往的繽紛體驗，觀光局歡迎國際旅客呼朋引伴，搭乘高鐵到台灣中部賞燈會、吃美食、看美景，來趟深度之旅。

觀光局表示，本次專案將提供國際旅客最實惠的台灣高鐵價格且可體驗舒適便捷的服務，活動將自台灣時間9月16日中午12時起全球上線，並限定為短期入境台灣的外籍旅客，因工作或求學等因素長期居留台灣者並不適用，且優惠數量有限，用罄為止。

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