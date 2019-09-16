高醫畢業30年同學會 翻出上課筆記有獎徵答、捐百萬助學弟妹

2019-09-16 16:21

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫大醫學系校友返回母校慶祝畢業30年，這群年過半百的同窗好友，還翻出當年的「考古題」及「上課筆記」有獎徵答，猜一猜是誰的筆跡，並到當年宿舍巡禮，開心搶抽女宿舍鑰匙，最後更募集150萬元幫助弱勢學弟妹翻轉人生！

高醫大醫學系第30屆校友返校同學會，3天2夜活動在中秋連假舉行，這群校友是民國71年進入高醫，78年畢業，當時同班有164名同學，這次有100多位同學參加。

該班同學臥虎藏龍，包括前高雄市衛生局長、現任台南市社會局長黃志中，高醫大副校長余明隆、桃園長庚醫院院長楊政達、阮綜合醫院院長陳鴻曜、高醫內科部部長黃志富、基層醫師協會理事長陳俊傑等。

同學會的重頭戲是重返母校，有人30年沒回來了，看到母校的變化，心情充滿悸動！由於高醫大宿舍將拆除改建，特地到當年宿舍巡禮，還有人拿著女生宿舍的鑰匙盤，開玩笑地說，終於實現多年來願望，可以光明正大進到女生宿舍一探究竟。

開同學會時，還有人翻出當年的「考古題」及「上課筆記」當有獎徵答的題目，讓大家猜一猜是誰的筆跡，現場趣味十足，笑聲不斷。

校友們也慷慨解囊，募集至少150萬元幫助弱勢學生，高醫大前教務長林志隆說明這項「薪火相傳．圓夢計畫」的緣由，他說當年是靠好同學幫忙介紹家教賺學費，如今才能成為濟世救人的醫師。

高醫大校長鐘育志感謝熱心捐款的校友們，回贈拆除舊教室時保留下來的「牆垣瓦片」給校友代表，這些珍貴的瓦片都有編號，不僅承載著校友們的回憶，也是不忘飲水思源的歷史傳承。

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