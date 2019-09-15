受刑人不能外出比書法決賽 暖心主辦單位直接進監獄

2019-09-15 19:06

〔記者陳心瑜／新北報導〕第6屆「新北市全國書法比賽」經過初賽、決賽競爭，選出國小中低年級組、高年級組、青春組、社會組、樂齡組和身心療癒組六組共106名得獎者，包括前三名、優選以及佳作等，今天由新北市政府文化局長蔡佳芬頒獎。由於有三位得獎者是受刑人，文化局將寄發獎金、獎座或獎狀至台中監獄和台中女子監獄，請獄方代為表揚。

蔡佳芬頒發總獎金38萬3000元分別給得獎者，各組前三名也獲贈新北市藝師開設「大有製墨」的手工松煙墨條。

新北市文化局表示，初賽採通訊報名，共860件參賽，不少受刑人作品進入決賽，但決賽必須現場揮毫，工作人員日前特別南下台中監獄及女子監獄監考，最後共有1位受刑人獲優選、2位獲得佳作，為歷來最多，文化局將請獄方表揚得獎受刑人。

獄方更表示，受刑人透過書法班磨練心性，獲獎給受刑人很大的鼓舞與信心，期許他們繼續投入與練習，爭取更好的成績。

文化局表示，國小高年級組梁鈞翔、青春組林妤璇、身心療癒組陳文祥等3位參賽者，都是首次報名就勇奪第一。

身心療癒組陳文祥，以清人趙之謙的小篆筆意參賽，拿下第一名，陳文祥說，12年前希望栽培女兒學書法，可惜女兒興趣缺缺，但學費已繳，乾脆自己學，而首次參加「新北市全國書法比賽」就拿下第一名，全家人都非常開心。

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