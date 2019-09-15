掰了愛情書店！這一幕讓人忘不了‧‧‧

2019-09-15 19:06

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熄燈號！愛情書店無法天長地久 女主人說了這一句話...

〔記者劉曉欣／彰化報導〕坐鎮「愛情書店」4年的悠悠時光，看遍人與書本的況味，獨獨有一幕最令老闆娘尤秋玲難忘，就是一群青春女孩探身詢問「可以拍照嗎」，然後在書店外頭，拍了照片，說了聲「謝謝」，然後就轉身離去，從頭到尾都沒有踏進書店，連翻本書來看的熱情都沒有！

「光靠開書店要賺錢，這是不可能的事！」尤秋玲說，她在彰化經營「知文堂」，丈夫的藝術文創商品，比展售的書還受到歡迎，許多人買書的話，大多會上網路買，網路給的折扣多，這是獨立書店難以抗衡的。

只是開起書店，正是因為尤秋玲愛書、愛文字，她說，最讓她感動的故事，就是4年前來店買歷史書的男孩，雙方聊了起來，得知男孩喜歡歷史，將以歷史系為第一志願，男孩說要送她一本二手《帝國崛起》做紀念，當下她提議「交換」，用店內的新書換二手書，但男孩婉拒，理由是「要用行動支持獨立書店」，而這個男孩今年也如願考上台大歷史系！

但青春世代對於精神食糧也存著絕大的反差，尤秋玲說，她永遠忘不了有一群國中女生，從門外探身進來詢問，因為寫作業，必須要拍張書店照片，得知可以後，只說了聲謝謝，隨後就離去，「連書店的門都沒有踏進來，連探索書本的熱情都沒有」，讓她無限感慨。

正因為實體書店越來越少，書店的文青風反倒成為打卡「景點」，尤秋玲說，曾有一群全身黑色皮衣、皮褲的酷辣青年，騎著野狼125機車，旋風般出現在書店前，又旋風般的離去，她原本以為這應該是場美麗的誤會，沒想到，突然有一人折返，走進了書店，拿起了《謝謝你知道我愛你》，細細的看了起來，瞬間覺得陽光灑進了書店，地板都發了光。

尤秋玲說，愛情書店是初戀情人在重逢相遇後，回到鹿港家鄉的起點，如今掰了愛情書店，老公主與老王子還是會在人生下半場，繼續日常下去，寫下愛情書店的曾經。

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