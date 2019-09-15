熄燈號！愛情書店無法天長地久 女主人說了這一句話...

2019-09-15 12:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕愛情書店只能曾經擁有，無法天長地久？走過4年春夏秋冬的彰化「知文堂」創藝書坊，確定即將熄燈；書店老闆娘尤秋玲說，經營書店的開始與結束，都是「計畫之中，意料之外」，雖然「書店沒了」，但「愛情還在」！

尤秋玲與丈夫王凱鶴經營的「知文堂」創藝書坊，位於鹿港、福興交界處，在獨立書店界小有名氣，因為這對學生時期的初戀情人在分手後，雙雙離開鹿港家鄉，王凱鶴投身軍旅，尤秋玲在歌詞界、雜誌出版界展現才華，紅遍中國的「最遠的你是我最近的愛」，則是她以筆名「沈陵」寫下的第一首歌。

這對初戀情人在各自經歷人生風景後，兩人在相隔25年後，才因為臉書再度重逢，王凱鶴也在多媒材創作闖出名堂，兩人決定回到鹿港家鄉，攜手走人生路，也選擇共同經營創藝書坊，書坊落地窗上的文字，就是尤秋玲寫給王凱鶴的初戀情書，也讓書店被書迷們稱為愛情書店。

「計畫趕不上變化！」尤秋玲說，雖然生意清淡到常常忘了自己有一家書店，但也還是打算繼續下去，店內所擺的書，都是她精心挑選的好書，店內也有丈夫創作的文創商品，也舉辦藝文活動、只是就時機就是這樣剛好，夫妻倆買下老透天厝，幾經考量兩人的時間與透天厝的空間，決定停止書籍展售與藝文活動舉辦。

「花開花落自有時！」尤秋玲說， 當初開書店是「計畫之中，意料之外」，因為要搬回家鄉是計畫之中，但租屋開起書店則是意料之外；而買房搬家也是計畫之中，但書店畫上休止符，也同樣是意料之外。

對於「知文堂」即將熄燈，不少死忠書迷感嘆認為，因為環境不仁，無法讓一間愛情書店天長地久走下去；但尤秋玲樂觀笑著說，書店沒了，愛情還在就好！夫妻倆不用再被書店束縛，繼續「尋找大象朋友」計畫，「溜」遍全國大象溜滑梯。

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