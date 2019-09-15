七旬追星族老當益壯 師生上山下海追星合辦攝影展

2019-09-15 11:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大、永康社大天文星景攝影班學員，隨著7旬高齡的追星族周銀王上山下海，夜拍觀星，成果豐碩，26位學員於中秋假期聯手在台南兒童科學館推出天文攝影聯展，展出56幅精彩的天文攝影作品。

今年已邁入70歲的周銀王，為台南市天文協會榮譽理事長，他被譽為天文界的「無敵鐵金鋼」。

他35年半輩子的追星生涯，一直在第一線衝鋒陷陣，推廣天文教育不遺餘力。儘管已70高齡，但他老當益壯，除了平時夜間赴七股、安平等地進行平地觀星，推廣天文活動外，每個月固定一天自己開車於半夜帶領學員上塔塔加或合歡山、蘭嶼等離島追星，隔天一早再自己開車回台南，往往一整夜沒睡，過人的體力及毅力，被戲稱是「無敵鐵金鋼」，他則自嘲是「無敵老金鋼」。

周銀王目前分別在台南社大及永康社大天文星景攝影班擔任指導老師，其中，永康社大天文星景攝影班才成立1年，台南社大則已4年，學員遍佈各行各業，每個月追隨他上山下海，拍攝天文星象。

周銀王表示，這次天文攝影聯展，於中秋假期在台南市立圖書館旁的兒童科學館展出，展至12月14日，週一及週二則休館，展期長達4個月，共精選56幅的精彩作品參展，有貌似蝸牛的渦狀星系、壯觀的夏夜銀河等作品，歡迎大家前往觀賞，一起走進天文的攝影世界。

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