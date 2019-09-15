北上車潮湧現 國道一號西螺服務區出現排隊車陣

2019-09-15 11:17

〔記者林國賢／雲林報導〕中秋連續假期今天結束，國道一號西螺到埔鹽路段受到兩起事故影響，行車速度降至50公里以下，西螺服務區到西螺路段降至33公里，出現擁塞車潮。

根據高速公路即時路況顯示，國道一號西螺到埔鹽系統北上車道上午10時許連續發生二起小轎客追撞事故，幸未造成傷亡，車禍事故均已排除，但已造成後方車流擁塞，一度出現排隊情況。

目前西螺到埔鹽系統車平均車速約50公里左右，另西螺服務區230K到229K路段平均車速下降至26公里左右，用路人可提前安排替代道路，以免塞在車陣中。

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