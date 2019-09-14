來去部落吃美食 德芙蘭好山好水、泰好玩登場

2019-09-14 21:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區農會今天在和平區雨運動公園舉辦「2019德芙蘭好山好水、泰好玩」活動，利用德芙蘭休閒農業區規劃裡冷、松鶴部落生態導覽、部落美食品嘗、DIY體驗、營火晚會及農產品展售等，活動涵蓋生產、文化、生態等多元面向，吸引許多民眾參與，氣氛熱鬧。

農業局表示，德芙蘭（Duvlan）是松鶴部落的舊稱，意思是「土壤肥沃、水源充沛，適合人居的地方」，大甲溪流經德芙蘭休閒農業區，為當地帶來豐沛資源，除擁有豐富的自然生態與壯麗的山林地景外，更有多樣的農產與傳統文化，是許多生態觀察者與闔家共遊的好去處。

因日夜溫差大，當地栽種的水果品質良好，不僅果皮光滑細緻，果肉也較脆甜多汁，歡迎民眾前往德芙蘭休閒農業區感受寧靜氣息，享受大自然療癒，體驗當地景觀、美食與泰雅族的文化，放鬆身心靈。

和平區長林建堂、交通部觀光局參山國家公園管理處課長謝長潤、松鶴部落主席蔣正茂、松鶴社區發展協會理事長孫造雄等，也都出席與民眾同樂。

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