關西小鎮 用路跑號召外流人口返鄉

2019-09-14 18:08

［記者黃美珠／關西報導］邁入第5年的新竹縣關西小鎮路跑將在11月17日登場，網路上正受理報名中。主辦的台灣偏鄉閱讀推廣協會理事長盧文鈞說，他們這次用「關西人回家」為主軸，除了延續往年繼續號召跑友用雙腿來認識關西的美，這次特別要以此活動做系列展開，邀請所有外流的關西子弟回鄉重溫故鄉的美好，進而期待看到有人真的因此重新返鄉定居！

盧文鈞說，關西小鎮近年積極發展藝術和友善耕作的人文環境，嘗試恢復用牛耕田的農村景致，進而推出採友善環境的農法所培育出來的良質米等作物，最後開始發展出「牛耕米」的意象行銷關西。

關西近年人口大量外流，6都出現後因為緊鄰桃園市而更加嚴重，鎮公所不但加碼推出生育獎勵，就是隔鄰的新埔鎮也致力用提倡文教的方式，提昇自我競爭力而藉此留下鄉親。

該協會推廣閱讀之外，也決定利用主辦路跑的機會，用「關西人回家」來展開，用不同的策略替不斷下降的關西人口「止血」。所以這次的路跑完賽禮，他們用牛耕田所種出的有機良質米稻殼做成筷子、湯匙、叉子、以及筷架，用環保文創餐具當做完賽禮之一。

另協會也號召所有高中職以上的民眾發揮創意，幫忙他們設計今年路跑的完賽紀念T，不管是以關西藝術小鎮知名的交換書、漂書文化，或是關西各角落的美景、人文風采等為意象設計都可以，主要希望能呈現且傳達出關西小鎮豐富美好的內在精神。即日起到9月30日受理參賽作品報名，10月5日公布優勝者及其內容，作為今年第5屆關西小鎮路跑的紀念T。

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