桃園運動村體驗VR實境自行車 還有超級瑪利歐作陪

2019-09-14 15:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕為期2天的「桃園運動村」活動，今天在桃園市政府前廣場熱鬧登場，跆拳道等趣味運動與新奇的VR實境「自行車公路賽」等，吸引許多大小朋友踴躍體驗，桃園市長鄭文燦與超人氣人物任天堂超級瑪利歐也前來陪民眾開心運動，為10月19日即將展開的「全國運動會」提前暖身。

全國運動會將於10月19日到24日在桃園市登場，屆時桃園市的50處比賽場館，將舉辦34項運動賽事讓全國各縣市的運動好手齊聚較勁，精彩可期。

為了讓民眾更了解全國運動會的比賽項目，桃園市政府規劃桃園運動村活動，設計了跆拳道、射擊、桌球等趣味運動關卡，還有利用VR實境打造自行車道的自由車公路賽，大小朋友們只要戴上VR裝置，就能體驗360度實景，並透過震動與風感，感受騎乘自行車的樂趣。

超人氣人物任天堂超級瑪利歐受邀來台開設「超級瑪利歐城堡」，並與ㄚ桃、園哥等桃園市政府吉祥物，在鼓鼓演唱全國運動會主題曲「自己人」的歌聲中，陪大小朋友們開心同歡。

鄭文燦說，包括桃園運動村活動在內，桃園市政府規劃了一系列的全國運動會宣傳活動，盼能吸引更多民眾關注全國運動會，力挺各縣市運動好手爭取佳績，再前進明年的東京奧運為國爭光。市府還與知名雜誌合作包裝運動好手，希望打造「選手變明星、運動變流行」的全新風貌全國運動會。

桃園運動村活動明天還有1天，上午10點到下午4點免費開放大小朋友參加，相關資訊可洽詢臉書「桃園事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法