「沒有一國條件比台灣好！」德國醫學博士喜拿台灣身分證

2019-09-14 12:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「終於能當正港的台灣人！」國籍法修正施行近3年來累計100多名外國高級專業人才歸化中華民國國籍，在台灣居住長達12年、擁有德國醫學博士學歷的中醫師馬培德，在今年5月通過歸化，歷經繁複程序終於在這幾天拿到身分證，直呼「非常開心！終於當上台灣人，可以投票了、一起為台灣的將來打拚！」

43歲德國籍的馬培德擁有德國西醫執照與台灣的中醫執照，在台執業並在中國醫藥大學授課，打得一手好拳，周家拳、太極拳多次比賽獲獎，並說一口標準流利的國語，愛吃臭豆腐，騎著電動機車去行醫，德籍妻子在台念書、教書，兒子也在台灣出生、就讀一般幼兒園，希望在台升學，一家人早在台灣落地生根，他說「我們住台灣很久、早就愛上台灣了，終於可以融入台灣社會！」

馬培德12歲學李小龍打拳，對華人傳統文化很有興趣，到新加坡比賽時看到中醫針灸的神奇，奠定學中醫的志願，「要學中醫就要把中文學好」，大學時到高雄中山大學學中文，後來申請到上海的中醫藥大學獎學金，卻發現上海的中醫與台灣有落差，那時中國人都盯著外國人看，也愛騙外國人，讓他失望回德國。

馬培德在德國完成醫學博士與西醫執照，仍難忘中醫，考上台灣的獎學金後毅然決然帶著妻子來台就學，完成學士後中醫學歷，還是捨不得離開台灣，接下教職、考取中醫執照在台執業，還是不想走，最後連孩子都在台灣出生了。

馬培德說，家鄉、親人都在德國，原本打算在台灣待2、3年，學好中醫就回國，但是「我愛上台灣了！台灣吸引我的地方太多了」，風景漂亮、人熱情、食物好吃、生活便利，還有夜市豐富多元，尤其有他的最愛中醫，研究和醫療環境很好。

「台灣太棒了！」馬培德放棄德國高薪在台定居，他說，每次被問及何時回德國，他都說再2年，其實自己根本離不開，「不想再騙自己了！」「既然留下來要成為正港的台灣人！」原本外國人在台永久居留的環境並不好，這幾年政府通過以高專人才資格能保留原國籍，歸化中華民國，讓他有機會成台灣人。

但是外國人歸化入籍的高專條件非常嚴格，以教育來說必須擁有助理教授等資格，馬培德認為台灣要吸引外籍高級專業人才，法令仍有不足之處，必須符合國際潮流，才能與先進國家競爭，在德國只要父母擁有永久居留權，小孩就能入籍，不只是人道考量，也幫助整個家庭融入當地環境及台灣少子化問題。

馬培德說，台灣是一個很棒的國家，可惜常看到台灣人看不起自己的國家、也因政治問題不太團結，甚至抱怨是鬼島，「奇怪的是很多外國人都覺得台灣很棒」，他希望同胞們能看到台灣的優點、更團結，可以勇敢出來說「我們是台灣人！」

馬培德醫術精湛，獲病患信任，他也說，台灣的中醫環境有很大優點，保留傳統中醫的內涵、水準高，西醫醫療發達，「沒有一個國家的條件比台灣好」，一旦中西醫結合發展「能成全世界最大的亮點！」

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