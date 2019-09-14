超級強！逛完台南夜市 「繞了台灣一圈」

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南15處核准設立夜市，連成一個台灣啦！
政府推動國內觀光旅遊，秋冬補助專案加碼祭出200元夜市抵用券，16日正式起跑，台南市市場處官方臉書「台南市場巡禮」抓緊時機，超強想像力PO出導覽圖，畫出圖形「繞一圈」，並表示，你發現了嗎？南北連成一個台灣輪廓。快來台南，循著夜市的台灣輪廓走遍各區，體驗夜市美食文化、滿滿的台灣人情味和庶民經濟的力量吧！
網友轉傳分享P圖，按讚說「宣傳台南觀光，向這位小編致敬」、「黃偉哲市長，趕快加薪」「搶夜市抵用券，真不是蓋的」。
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〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南15處核准設立夜市，連成一個台灣啦！
政府推動國內觀光旅遊，秋冬補助專案加碼祭出200元夜市抵用券，16日正式起跑，台南市市場處官方臉書「台南市場巡禮」抓緊時機，超強想像力PO出導覽圖，畫出圖形「繞一圈」，並表示，你發現了嗎？南北連成一個台灣輪廓。快來台南，循著夜市的台灣輪廓走遍各區，體驗夜市美食文化、滿滿的台灣人情味和庶民經濟的力量吧！
網友轉傳分享P圖，按讚說「宣傳台南觀光，向這位小編致敬」、「黃偉哲市長，趕快加薪」「搶夜市抵用券，真不是蓋的」。