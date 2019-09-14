富山餵魚樂破壞生態 10月起擬禁踏潮間帶餵魚

2019-09-14 12:01

［記者黃明堂／台東報導］台東縣杉原海域的富山漁業資源保育區今天舉辦生態漁業祭，並宣佈保育升級，擬從10月起禁止遊客踏進潮間帶，並勸阻最夯的餵魚。

卑南鄉富山村在地居民20年前自發的巡守海邊，想出以土司餵海魚的點子，成功打造人走在魚群間的岸邊遊憩活動，後來因土司有油脂，基於生態考量，研發出「海草饅頭」，降低生態衝擊，但又發現餵魚衍生強勢魚種，保育區不再販售供應海草饅頭，但仍有遊客自己買來海草饅頭餵食。

保育區管理委員會主委陳志和表示，潮間帶生態應該是多樣性的，但餵魚行為，造成豆仔魚芋仔魚的數量大增，小蝦蟹無法生存，破壞了生態平衡。保育區原擬禁止餵魚，但查無法令可以禁止，只能勸導。

陳志和也說，雖然海域築有賞魚步道，但仍有遊客會下水走潮間帶，大量踩踏的結果會使珊瑚礁受損，因此，委員會已提報縣府農業處獲准，將限定遊客入園動線，只能走在賞魚步道上。

陳志和說，富山不應停留在餵魚體驗，要有保育區的規格，禁踏潮間帶的措施，預計10月到12月間宣導後實施。

保育區今天舉辦一年一度的生態漁業祭，邀海巡、縣府環保局等相關單位共同設攤，以闖關方式讓民眾認識富山保育成果。

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