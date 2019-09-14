潭雅神綠園道淪為「外勞高速公路」？ 騎車呼嘯惹怨危險

2019-09-14 11:09

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅局斥資2千萬元，進行潭雅神綠園道和平場站設施改善，預計明年1月完工，但居民表示，潭雅神綠園道淪為「外勞高速公路」，許多外勞騎乘電動自行車呼嘯而過，撞到人也不停車，要求市府設法改善；觀旅局長林筱淇表示，將協調勞工局針對外勞所在的公司工廠等加強宣導。

潭雅神綠園道全長14公里，因位於市區且坡度和緩，適合全家共遊，2004年5月2日啟用，迄今逾15年。觀旅局表示，因早期規劃設計時，無障礙意識尚未廣泛推行，各設施交接界面的平順度未受足夠重視，不利行動不便者使用，因此今年編列2千萬元預算，改善8K處的和平場站及周邊休憩綠地設施，以確保民眾使用上的安全。

和平場站緊鄰清泉崗機場，前身為軍事鐵道－神岡線上的神岡車站，1957年設站，因運輸補給功能逐漸由公路取代，1999年停駛，目前還可見到舊時的加水站、月台及鐵軌，相當具有懷舊氣息，2006年並增設F-5E戰機展示區，為和平場站添加軍事氛圍。

觀光旅遊局表示，和平場站設施整修工程內容包括8K和平場站無障礙坡道、無障礙親子廁所、夜光步道、人車分道、欄杆、導覽指標系統等設施，還有改善不平鋪面、提昇友善廁所環境及既有鐵道建物外觀整修，7.2K休憩綠地則將設置花廊，並以軍事文化進行延伸，打造紙飛機地景雕塑，與8K的F-5E戰機互相呼應，工程於日前動工，預計2020年1月完工。

神岡區農會總幹事王偉道則向副市長楊瓊瓔反映指出，潭雅神綠園道早晚都有很多民眾騎車或散步運動，因串連潭子、大雅、神岡3區，更是許多外勞往來便道，經常騎電動自行車呼嘯而過，宛如「外勞高速公路」，甚至有民眾反映，外勞夜間騎車撞到人也不管就自行離去，市府應設法管一管。

楊瓊瓔當場打電話向觀旅局長林筱淇反應。林筱淇表示，因觀旅局宣導，外勞也看不懂，將透過勞工局針對鄰近聘有外勞的公司工廠等加強宣導改善。

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