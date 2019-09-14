要就快！彰化縣家電補助5000元經費所剩不多

2019-09-14 09:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣去年6月開始推動包括機關學校服務業及住宅「設備汰換與智慧用電計畫」，又以今年3月才開辦的住宅設備汰換冷氣、電冰箱家電項目最受歡迎，半年已受理近2萬3000件，幾乎佔全部案件8成，現金補助是利多，卻有民眾抱怨等核發補助款太久「凍未條」，對此，縣府表示，中央經費分期核發，1期全部核撥完成，2期經費上個月中旬中央已核撥下來，目前正在趕辦預算程序，完成後會儘快核撥給民眾。

縣府統計去年6月至今年8月止共受理約2萬9000件，申請補助款約1億4600萬元，截至8月扣除已受理的案件，中央給彰化的補助款剩下約3500萬元，經費用罄補助即停止，民眾想要，申請動作可得快！

補助額度冰箱、冷氣機每台3000元、貨物稅2000元，花壇鄉劉太太說，「太划得來了！」原本只有換購國產冷氣機的預算，因為有了5000元額度，購買預算提高為進口分離式變頻冷氣，福利超有感。

不過，也有民眾對等待核發補助時間拉太長有所微詞，質疑效率不好，倒是也有民眾認為，政府不會跑掉，不用擔心領不到！

對此，經濟暨綠能發展處能源開發科長莊明泰表示，本計畫的中央補助經費是分3期核發給地方，目前第1期經費約6900萬元已全部核撥給民眾，約有1萬1000件已發出補助款，第2期經費約7000萬元中央8月中旬已核撥下來，目前正在趕辦預算程序，完成後會儘快核撥給民眾。

今年4月到6月，全國15個縣市陸續停辦家電補助，彰化縣是少數從去年開始至今持續受理，縣府目前正統計各項目案件進度及配比經費額度，會在統計後近期向縣民公告最後停止受理的時間。

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