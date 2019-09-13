北市服務業節能申請即將額滿！ 本月18日提前停止收件

2019-09-13 20:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府本月9月9日開辦第二期服務業節能補助計畫，沒想到申請踴躍，8400萬元補助額即將額滿，將提前至本月18日停止收件，至於北市住宅補助冷氣、冰箱仍有名額，民眾申請要保握時間！

台北市產業發展局公共事業科長何明育表示，北市府去年祭出總額2.69億元服務業汰換節能設備補助款，第一期核准補助金額達1.85億元，本月9日則開始受理第二期申請案件，但民眾申請踴躍，8400萬元補助額即將額滿。

台北市擴大住商節能設備補助，服務業最高可補助50％，住宅家戶的部分最高可補助1萬5000元，今年二月初開放民眾申請，民眾只要在去年12月7日後購買，附上相關文件，寄至台北市政府產發局即可。

服務業節能汰換補助計畫補助品項包含電冰箱、無風管與接風管空氣調節機、辦公室老舊燈具、室內停車場智慧照明、能源管理系統與中央空調系統；何明育表示，中央空調補助申請金額業已額滿，即日已停止受理中央空調申請案，其他補助品項仍可申請，但因申請踴躍，郵寄受理申請提前至9月18日停止收件，申請補助案件依收件先後順序進行審查。

台北市住宅補助冷氣、冰箱仍有名額，只要符合能源效率一、二級，住宅冷氣每kW可補助1000元，冰箱每公升補助10元，兩者都以3000元為限，每家則以3台冷氣、2台冰箱作為上限，北市每戶最多可申請獲得1萬5000元，民眾可至13處中華電信門市申請，即可立即領取補助金。

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