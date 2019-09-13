單親外配國中兒癌末 明聖植福會捐款拋磚引玉

2019-09-13 17:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區黃姓單親外配的兒子罹患骨癌末期，亟需醫藥費，就讀國中黃生努力抗癌，但黃母本身又罹患糖尿病，處境堪憐。台中明聖植福會今天捐助15萬元善款，盼能拋磚引玉，協助黃家度過難關。

越南籍黃母獨力撫養一對雙胞胎兒子，目前就讀豐原國中，長子7月發現腫瘤，至中國醫大附醫就醫檢查，發現竟是骨癌4期，癌細胞已經轉移。

台中市社區文化協進會督導洪采玫說，黃家兄弟從國小就到協會參加課輔班，黃母平日在麵店打工，收入有限，因為醫療費用龐大，希望各界伸出援手。

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