陌生人送錢助高中生返鄉奔喪 尋人活動真到找到了！

2019-05-22 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名高中生不小心弄丟錢包，無法買機票趕回家鄉參加親戚的喪禮，不過路旁一名好心的陌生人，直接拿出6萬日圓幫助他，讓高中生順利回鄉，隨後高中生便在網路及報紙上發起尋人活動，引起社會關注。

綜合外媒報導，日本沖繩縣與那國島一名17歲男高中生崎元颯馬（Sakimoto），4月24日要返鄉參加舅舅喪禮時，在去機場的路途上弄丟了錢包，裡頭還裝著準備拿來買機票的6萬日圓（約1萬7千元台幣），由於沒錢購買機票，崎元颯馬頓時陷入困境。

此時有位陌生人向他搭話，在了解崎元颯馬的處境後，這位陌生人大方的借給崎元颯馬6萬日圓讓他回家奔喪，不過這位陌生人並沒有留下任何聯絡資訊，崎元颯馬回到沖繩後，和校方討論決定讓地方報紙報導這則故事，發起尋找恩人的活動。崎元颯馬表示「我想和借我錢的恩人見面、還錢，然後說謝謝」，這段故事在網路上形成佳話。

終於在本月10日找到人，一名埼玉縣68歲的醫生豬野屋博（Hiroshi Kannoya）出面回應，他表示崎元颯馬要找的人就是他，且願意和崎元颯馬見面，豬野屋博說，他跟同事說自己把錢借出去時，所有人都認為她被騙了，沒想到這段故事在網路上流傳著，直到同事看到後才告訴他，他更說道：「崎元颯馬是可以信任的人，不過沒想到他會用這種方式來找我，非常開心。」

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